Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως οι δηλώσεις του μετά τις βιαιότητες στο Σάρλοτσβιλ, στη διάρκεια των οποίων μια γυναίκα έχασε τη ζωή της το Σάββατο, «διαστρεβλώθηκαν» από τα μέσα ενημέρωσης.



«Το κοινό μαθαίνει (ακόμη περισσότερο) πόσο ανέντιμα είναι τα μέσα ενημέρωσης Fake News. Διαστρέβλωσαν εντελώς αυτό που είπα για το μίσος, τον σεχταρισμό κλπ. Ντροπή!», έγραψε νωρίς το πρωί στο Twitter. Ο πρόεδρος Τραμπ προκάλεσε βαθιά δυσφορία στις ΗΠΑ, ακόμη και στο ρεπουμπλικανικό στρατόπεδό του, υποστηρίζοντας πως υπήρχε άδικο «και στις δύο πλευρές» κατά τις βιαιότητες, στη διάρκεια των οποίων ένας υποστηρικτής θεωριών περί ανωτερότητας των λευκών σκότωσε μια νέα γυναίκα που διαδήλωνε μαζί με τους αντιρατσιστές ρίχνοντας το αυτοκίνητό του πάνω στο πλήθος. Ο Τραμπ καταφέρθηκε επίσης σήμερα εναντίον του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέιχαμ, προσωπικότητας των συντηρητικών που συνηθίζει να μην μασάει τα λόγια του όταν απευθύνεται στον πρόεδρο, τον οποίο επέκρινε ζωηρά για τη θέση που πήρε μετά τα επεισόδια αυτά στη Βιρτζίνια. «Ο Λίντσεϊ Γκρέιχαμ αναζητώντας δημοσιότητα δήλωσε ψευδώς πως είπα ότι υπάρχει ηθική αντιστοιχία ανάμεσα στην ΚΚΚ (σ.σ.: την Κου Κλουξ Κλαν), τους νεοναζί και τους υποστηρικτές της υπεροχής των λευκών με ανθρώπους όπως η (Χέδερ) Χάιερ», η 32χρονη γυναίκα που χτυπήθηκε θανάσιμα το Σάββατο από το αυτοκίνητο του ρατσιστή. «Ένα τόσο αηδιαστικό ψέμα».



«Απλούστατα δεν μπορεί να ξεχάσει το εκλογικό φιάσκο του», συνέχισε ο πρόεδρος, αναφερόμενος πιθανόν στην υποψηφιότητα του Λίντσεϊ Γκρέιχαμ στις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών για το προεδρικό χρίσμα στις εκλογές του 2016. Ο γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας θεώρησε πως ο Τραμπ «έκανε ένα βήμα προς τα πίσω» την Τρίτη «υπονοώντας και πάλι ότι υπάρχει μια ηθική αντιστοιχία ανάμεσα στους νεοναζί υποστηρικτές της υπεροχής των λευκών και τα μέλη της KKK που συμμετείχαν στη διαδήλωση του Σάρλοτσβιλ» με ανθρώπους όπως η Χάιερ. iefimerida loading…

