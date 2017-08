Αύγουστος 18th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών καλεί τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης ή τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ Γρεβενών, από τη Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017 μέχρι και Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017, στα γραφεία της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης Γρεβενών, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία, δε θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση ή κατάθεση δικαιολογητικών. Πληροφορίες στο τηλ. : 2462 35129

Πλήκας Χρήστος Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΤΣΙΑΛΟΣ



