Αύγουστος 18th, 2017 by Σταματίνα

Πεπεισμένος ότι μπορεί να ανατρέψει τα εις βάρος του προγνωστικά για τις γερμανικές εκλογές του Σεπτεμβρίου εμφανίστηκε ο υποψήφιος καγκελάριος του SPD Μάρτιν Σουλτς σε εκτενή του συνέντευξη. Παρά τη διψήφια διαφορά σε βάρος του στις δημοσκοπήσεις, που κινείται στην περιοχή του 15% σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου, ο υποψήφιος καγκελάριος των Σοσιαλδημοκρατών δηλώνει αισιόδοξος ότι μπορεί ακόμη να επικρατήσει απέναντι στην Άνγκελα Μέρκελ στην αναμέτρηση της 24ης Σεπτεμβρίου. Σε εκτενή του συνέντευξη, που παραχώρησε στο ραδιόφωνο DLF και στον τηλεοπτικό σταθμό Phoenix, επιχείρησε να στείλει μήνυμα νίκης: «Είχα προειδοποιήσει το κόμμα μου να έχει στραμμένη την προσοχή του στις (σ.σ. δημοσκοπικές) μεταπτώσεις που υπάρχουν σε τέτοιου είδους διαδικασίες. (…) Η κυρία Μέρκελ θα εξακολουθήσει και τις τελευταίες δέκα μέρες πριν τις εκλογές να θεωρείται από κάποιους ανίκητη, όμως στις 25 Σεπτεμβρίου ο καγκελάριος θα λέγεται Μάρτιν Σουλτς».



«Όχι» στην αύξηση των αμυντικών δαπανών Ο υποψήφιος του SPD επιχείρησε να τονίσει τις διαφορές του από την καγκελάριο Μέρκελ σε σειρά ζητημάτων. Ένα από αυτά είναι τα σχέδια για αύξηση των στρατιωτικών δαπανών με προοπτική να φθάσουν στο 2% του ΑΕΠ στο πλαίσιο των νατοϊκών στόχων. «Ο στόχος του 2% είναι κατά τη γνώμη μου λάθος. (…) Η δική μου θέση είναι ότι αυτού του είδους η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών είναι λανθασμένη», υπογράμμισε ο Μάρτιν Σουλτς, διευκρινίζοντας ότι θα θεωρούσε επαρκή μια αύξηση 5 δις ευρώ για τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας, αλλά όχι επιπλέον δαπάνες ύψους 20 έως 30 δις ευρώ. Ο Σουλτς τάσσεται υπέρ ενός κοινού Ευρωπαίου υπουργού Οικονομικών Ο πρόεδρος του SPD άσκησε κριτική στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για το γεγονός ότι δεν καταδίκασε απερίφραστα τα αιματηρά ρατσιστικά επεισόδια στη Βιρτζίνια, αφήνοντας αιχμές και κατά της Άνγκελα Μέρκελ, η οποία, όπως είπε, δεν πήρε σαφή θέση, όπως θα όφειλε κατά τον Μάρτιν Σουλτς, απέναντι στον Τραμπ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τάχθηκε υπέρ ενός κοινού ευρωπαίου υπουργού Οικονομικών, όπως έχει ζητήσει επανειλημμένα και ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. «Χρειαζόμαστε περισσότερη φορολογική δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα, όμως όχι με συμβολική πολιτική, αλλά για παράδειγμα με έναν ευρωπαίο υπουργό Οικονομικών, ο οποίος θα καταπολεμά τη φοροαποφυγή, τη φοροδιαφυγή και το φορολογικό ντάμπινγκ στην Ευρώπη».



Ζητούμενο ο ευρωπαϊκός συντονισμός στο προσφυγικό Στο ανοιχτό μέτωπο της προσφυγικής κρίσης, ο Μάρτιν Σουλτς ζήτησε θεσμοθέτηση κοινών διαδικασιών και συντονισμένη συνεργασία των κρατών μελών προκειμένου το ζήτημα να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Όπως δήλωσε μεταξύ άλλων, «κατά τη γνώμη μου ένας γερμανός καγκελάριος θα έπρεπε να πάρει εκ νέου πρωτοβουλία ώστε να υιοθετήσουμε επιτέλους στην Ευρώπη αυτά τα κοινά στάνταρντ, ειδάλλως όλα θα συνεχίσουν να κρέμονται από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ιταλία, την Ελλάδα και όλοι οι άλλοι θα λένε, ωραία αυτοί διευθετούν το πρόβλημα». Deutsche Welle loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Αύγουστος 18th, 2017 at 20:26 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.