Αύγουστος 18th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Λίγο πριν «ανοίξει» επίσημα τις πύλες της για το κοινό, η 14η Πανελλήνια γιορτή μανιταριού που πραγματοποιείται στα Γρεβενά, επισκέφθηκε τους χώρους της, ο Βουλευτής του Νομού Χρήστος Μπγιάλας, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Γρεβενών Βαγγέλης Σημανδράκος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γρεβενών Νίκος Ράμμος, και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Γιάννης Γιάτσιος, Κώστας Καναβός και Γρηγόρης Γιαννόπουλος.

Τους υποδέχθηκε και τους ξενάγησε στο Πάρκο των Μανιταριών, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Γρεβενών Γιώργος Κωνσταντινίδης:



Δείτε τι δήλωσαν:



Δείτε μερικές εικόνες:



















































































