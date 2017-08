Αύγουστος 18th, 2017 by Σταματίνα

Επεισοδιακή ήταν η κατάληξη του ελέγχου που πραγματοποίησαν την Πέμπτη εφοριακοί σε ζαχαροπλαστείο στην Αγριά του Βόλου.



Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ο ιδιοκτήτης του ζαχαροπλαστείου μόλις οι τρεις εφοριακοί από τη Θεσσαλονίκη, δύο άντρες και μία γυναίκα, του βεβαίωσαν το πρόστιμο, πυροβόλησε στον αέρα με καραμπίνα τη στιγμή που εκείνοι ετοιμάζονταν να αποχωρήσουν. Οι τρεις ελεγκτές της Υπηρεσίας Ερευνών Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης κάλεσαν την αστυνομία η οποία έφτασε στο σημείο και συνέλαβε τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, ενώ μέσα σε αυτό βρέθηκαν χατζάρες και σπαθιά. Το πρόστιμο που του είχαν βεβαιώσει οι εφοριακοί ήταν 500 ευρώ για μη έκδοση απόδειξης. Παπανάτσιου: Οι φορολογικοί έλεγχοι θα συνεχιστούν κανονικά Οι φορολογικοί έλεγχοι θα συνεχιστούν κανονικά: το μήνυμα αυτό στέλνει η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, μετά το τελευταίο περιστατικό βίας κατά τη διάρκεια ελέγχου στο Βόλο.



«Αναφορικά με το νέο περιστατικό βίας και απειλών κατά εργαζομένων της Υπηρεσίας Ερευνών Διασφάλισης Εσόδων(ΥΕΔΕ) κατά τη διάρκεια ασκήσεως των καθηκόντων τους, χθες στην περιοχή του Βόλου, οι φορολογικοί έλεγχοι θα συνεχιστούν κανονικά, με τους ίδιους, εντατικούς ρυθμούς σε όλες της περιοχές της Ελλάδας και στόχο την καταπολέμηση και πάταξη της φοροδιαφυγής», επισημαίνεται σε δήλωση της αρμόδιας υφυπουργού. «Οι φορολογικές αρχές και οι εργαζόμενοί τους θα συνεχίσουν το έργο τους, όσο και αν κάποιοι επιμένουν σε τακτικές και αντιλήψεις του παρελθόντος, συνεχίζοντας να θεωρούν τη φοροδιαφυγή κανονικότητα. Τα αποτελέσματα των φορολογικών ελέγχων της καλοκαιρινής περιόδου θα είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους επιλέγουν να παρανομούν και σε όσους τους στηρίζουν και τους παροτρύνουν», καταλήγει η υφυπουργός Οικονομικών. Πιτσιλής: Δεν θα γίνουν ανεκτές πράξεις βιας «Οποιαδήποτε μορφή βίας δεν είναι ούτε κατ’ ελάχιστο ανεκτή, πολύ περισσότερο οι ένοπλες απειλές, τις οποίες θεωρούμε αδιανόητες. Ευχαριστώ προσωπικά την ηγεσία της Αστυνομίας για την άμεση ανταπόκριση της. Είμαστε δίπλα και στηρίζουμε έμπρακτα όλους τους υπαλλήλους της Υπηρεσιών μας. Ταυτόχρονα, είμαστε σε συνεννόηση με την πολιτική ηγεσία για την αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου, ώστε να προστατεύονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι ελεγκτές της Αρχής από οποιοδήποτε φαινόμενο βίας ή απειλών», ανέφερε ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής iefimerida loading…

