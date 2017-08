Αύγουστος 18th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Πανηγυρική ανάδειξη του Ευάγγελου Γραμμένου στην προεδρία της ΕΠΟ, έπειτα από τις εκλογές που έλαβαν χώρα το πρωί της Παρασκευής. Από τη στιγμή της έγκρισης του καταστατικού άρχισε να γίνεται αντιληπτό το αποτέλεσμα που θα είχαν οι εκλογές της Ομοσμονδίας, αφού το 49-19 υπέρ της έγκρισης δεν άφηνε περιθώρια στον Γιώργο Καλαντζή ώστε να ελπίζει σε ανατροπή της κατάστασης. Ο Ευάγγελος Γραμμένος, αφού λίγο νωρίτερα είχε απορριφθεί η προσφυγή του Νίκου Τζώρτζογλου για αναβολή στις εκλογές, πήρε πανηγυρική νίκη με 48 θετικές ψήφους, έναντι 21 ψήφων του αντιπάλου του, ενώ 2 ψηφοδέλτια ήταν λευκά.

Οι εκλογές ολοκληρώθηκαν δίχως το παραμικρό παρατράγουδο, ο νέος πρόεδρος τυγχάνει κοινής αποδοχής, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ο Καλαντζής είχε αποχωρήσει αρκετή ώρα πριν από το αποτέλεσμα, έχοντας καταλάβει πως δεν επρόκειτο ν’ αλλάξει κάτι και θα ήταν ο ηττημένος της υπόθεσης… Ο απεσταλμένος των UEFA – FIFA, Μπιόρν Βασάλο, όταν πήρε το λόγο πριν από την έναρξη της διαδικασίας, ανέφερε: «Τους τελευταίους μήνες είχαμε πολυ καλη συνεργασία. Η όλη κατάσταση είναι κουραστική αλλά στο τέλος η δύναμη του ποδοσφαίρου τα νικάει όλα. Λογικά στις εκλογές προκύπτει διάσπαση των δυνάμεων, αλλά δημοκρατία έχουμε και στο τέλος όλοι πρέπει να βγούμε ενωμένοι». gazzetta

