Αύγουστος 18th, 2017 by Σταματίνα

Φωτογραφίες από το iPhone 8 διέρρευσαν και πολλοί φίλοι της Apple ενθουσιάστηκαν με αυτό που είδαν.



Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου και προέρχονται από τον κινεζικό κατασκευαστή αποκαλύπτουν το νέο χρώμα του iPhone 8. Το νέο χρώμα θυμίζει την τερακότα και έρχεται πιο κοντά στο χάλκινο χρώμα, ένα «blush gold». Οι εικόνες φαίνεται να αποδεικνύουν πως η Apple θα αντικαταστήσει το «rose gold».



Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν αρχικά στην ιστοσελίδα Weibo δείχνουν πως το νέο iPhone θα κυκλοφορήσει σε τρία χρώματα, λευκό, jet black και το νέο blush gold. iefimerida loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Αύγουστος 18th, 2017 at 11:54 and is filed under ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.