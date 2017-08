Αύγουστος 18th, 2017 by Σταματίνα

Με «καπέλο» σχεδόν 25 λεπτών σε σύγκριση με τον πανελλαδικό μέσο όρο έφτασε να πωλείται η αμόλυβδη βενζίνη το Δεκαπενταύγουστο σύμφωνα με το Παρατηρήτηριο Τιμών Υγρών Καυσίμων! Η υψηλότερη τιμή κατεγράφη στις Κυκλάδες, την Τρίτη. Συγκεκριμένα η τιμή της έφθασε τα 1,752 ευρώ το λίτρο όταν την ίδια ημέρα ο πανελλαδικός μέσος όρος ήταν της τάξης των 1,488 ευρώ το λίτρο.



Αντίστοιχη ανοδική πορεία κατέγραψαν και οι τιμές στο πετρέλαιο κίνησης και το υγραέριο καθώς στις Κυκλάδες η μέση τιμή στο πετρέλαιο ήταν 1,438 ευρώ το λίτρο και στο υγραέριο ήταν 0,953 όταν ο μέσος όρος στην υπόλοιπη Ελλάδα ήταν 1,237 και 0,780 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα.



Η δεύτερη υψηλότερη τιμή εντοπίστηκε στα Δωδεκάνησα, με 1,639 ευρώ το λίτρο, ο νομός Σάμου με 1,636 ευρώ το λίτρο, ο νομός Κεφαλληνίας με 1,601 ευρώ και ο νομός Χίου με 1,567 ευρώ το λίτρο. iefimerida loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Αύγουστος 18th, 2017 at 08:22 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.