Αύγουστος 18th, 2017

Τα οφέλη των φύλλων δάφνης δεν περιορίζονται μόνο στο φαγητό, αλλά και στην ψυχολογία σας.



Θυμηθείτε την ευφορία που νιώθετε ανοίγοντας ένα βαζάκι με φύλλα δάφνης. Η χαρακτηριστικής τους ευωδία άλλωστε είναι και ο λόγος που χρησιμοποιούμε τη δάφνη και στη μαγειρική. Τα ταπεινό πλην αρωματικό φυτό/μυρωδικό που ξεχωρίζει για το άρωμα του , λένε ότι, έχει αγχολυτικές ιδιότητες. Σε αυτό το συμπέρασμα έφτασε ο Gennady Malakhoc, ένας Ρώσος επιστήμονας που, καθώς μαγείρευε, συνειδητοποίησε ότι νιώθει ένα πρωτόγνωρο αίσθημα χαλάρωσης και ψυχικής ηρεμίας.



Για να αυξήσει τα αποτελέσματα αυτής της «σπιτικής αρωματοθεραπείας» μάλιστα, έκαψε ένα φύλλο δάφνης. Για να δοκιμάσετε κι εσείς τα οφέλη της, μπορείτε να πάρετε ένα ξερό φύλλο δάφνης και -πολύ προσεκτικά και σε προστατευμένο χώρο- να το κάψετε. Όσο το φύλλο καίγεται, βγείτε από το δωμάτιο και ξαναμπείτε στο χώρο μετά από 10 λεπτά ώστε να βιώσετε την αίσθηση στο μέγιστο. bovary loading…

