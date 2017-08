Αύγουστος 18th, 2017 by Σταματίνα

Τα παιδιά που παραλείπουν συχνά το πρωινό φαγητό, έχουν αυξημένη πιθανότητα να μη λαμβάνουν τις αναγκαίες για την ανάπτυξή τους ποσότητες ζωτικών θρεπτικών συστατικών, προειδοποιεί μια νέα βρετανική επιστημονική έρευνα. Τα παιδιά που τρώνε πρωινό κάθε μέρα, έχουν καλύτερο διατροφικό «προφίλ», λαμβάνοντας τις αναγκαίες ποσότητες βιταμινών, ασβεστίου, σιδήρου, ιωδίου και άλλων βασικών συστατικών.



Οι ερευνητές του Κολεγίου King’s και της Σχολής Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου, με επικεφαλής τη λέκτορα διατροφολογίας δρα Γκέρντα Ποτ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό περιοδικό «British Journal of Nutrition», ανέλυσαν στοιχεία για 802 παιδιά ηλικίας τεσσάρων έως δέκα ετών και 884 ηλικίας 11 έως 18 ετών.

Ως επαρκές πρωινό θεωρήθηκε η κατανάλωση τουλάχιστον 100 θερμίδων μεταξύ έξι και εννέα το πρωί. Η μελέτη διαπίστωσε ότι σχεδόν ένα στα τρία παιδιά (32%) που παρέλειπαν το πρωινό, δεν λάμβαναν την ελάχιστη συνιστώμενη ποσότητα σιδήρου (έναντι ποσοστού μόνο 4% για τα παιδιά που έτρωγαν κανονικά το πρωί). Ανάλογες ελλείψεις υπήρχαν και για το ασβέστιο (19% έναντι 3%) και το ιώδιο (22% έναντι 3%). «Η νέα μελέτη δείχνει ότι το πρωινό είναι το κλειδί για τους γονείς που θέλουν να είναι σίγουροι ότι τα παιδιά τους κάνουν τη διατροφή που χρειάζονται», δήλωσε η Ποτ. Στη Βρετανία, σύμφωνα με την έρευνα, μόνο το 6,5% των παιδιών τεσσάρων έως δέκα ετών δεν τρώνε ποτέ πρωινό, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό είναι πολύ μεγαλύτερο (σχεδόν 27%) για τα παιδιά 11 έως 18 ετών.



Τα κορίτσια είναι πιθανότερο να μη φάνε πρωινό από ό,τι τα αγόρια, ενώ το ίδιο ισχύει επίσης για τα φτωχότερα παιδιά σε σχέση με τα πλουσιότερα. Ανεξαρτήτως ηλικίας, το 14% των αγοριών έναντι 19% των κοριτσιών δεν τρώνε ποτέ πρωινό, ενώ περίπου το 50% χάνουν το πρωινό κάθε λίγες μέρες. ΑΠΕ-ΜΠΕ

