Αύγουστος 18th, 2017 by Σταματίνα

Αυστραλοί επιστήμονες πραγματοποίησαν ένα σημαντικό βήμα για τη θεραπεία της παιδικής αλλεργίας στα φιστίκια.



Χάρη σε μια πειραματική ανοσοθεραπεία, κατάφεραν να θεραπεύσουν την αλλεργία στα περισσότερα παιδιά για χρονικό διάστημα έως τέσσερα χρόνια. Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Ερευνών Παίδων Μέρντοχ, με επικεφαλής την καθηγήτρια ανοσολογίας και αλλεργιολογίας Μίμι Τανγκ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό παιδιατρικής «Lancet Child & Adolescent Health», σύμφωνα με τη βρετανική «Γκάρντιαν», έκαναν σε 48 αλλεργικά παιδιά μια μικρή κλινική δοκιμή, που ήταν τυχαιοποιημένη, διπλά «τυφλή» και ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο (πλασίμπο). Πάνω από τα δύο τρίτα των παιδιών θεραπεύθηκαν από την αλλεργία τους και η απευαισθητοποίησή τους στα φιστίκια παρέμεινε σε βάθος χρόνου. Τα παιδιά αυτά μπορούσαν πλέον να τρώνε φιστίκια ελεύθερα.



Η νέα θεραπεία, γνωστή ως ΡΡΟΙΤ, που συνδυάζει τη χορήγηση προβιοτικών (λακτοβάκιλος Lactobacillus rhamnosus) με τη χορήγηση ολοένα μεγαλύτερων ποσοτήτων πρωτεϊνών φιστικιών από το στόμα, αναπρογραμματίζει σταδιακά το ανοσοποιητικό σύστημα, ώστε να αναπτύσσει ανοχή στα φιστίκια. Η αλλεργία στα φιστίκια είναι η συχνότερη αιτία αναφυλαξίας, μιας αλλεργικής αντίδρασης που μπορεί να αποβεί απειλητική για τη ζωή των παιδιών. Αν μεγαλύτερες κλινικές δοκιμές επιβεβαιώσουν ότι η θεραπεία είναι όντως αποτελεσματική και ασφαλής, μπορεί μελλοντικά να προσφέρει σημαντική βοήθεια στις δυτικές κοινωνίες, όπου το πρόβλημα της παιδικής αλλεργίας είναι όλο και συχνότερο. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

