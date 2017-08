Αύγουστος 18th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Η ηθοποιός βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Πόρτο Ράφτη «Έφυγε» από τη ζωή η Ζωή Λάσκαρη, είδηση που επιβεβαίωσε και το υπουργείο Πολιτισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες η γνωστή πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Πόρτο Ράφτη. Η Ζωή Λάσκαρη είχε συμμετάσχει σε πολλές επιτυχίες όπως το «Μερικοί το προτιμούν κρύο», «Νόμος 4000», «Κορίτσια για φίλημα», «Στεφανία», «Μια κυρία στα μπουζούκια», «Οι θαλασσιές οι χάντρες» και πολλές άλλες. Συνεργάστηκε με άλλα μεγάλα και αγαπημένα ονόματα του ελληνικού κινηματογράφου όπως Ρένα Βλαχοπούλου, Ντίνος Ηλιόπουλος, Κώστας Βουτσάς, Μάρθα Καραγιάννη, Μαίρη Χρονοπούλου, Αλέκος Αλεξανδράκης, Φαίδων Γεωργίτσης, Νίκος Κούρκουλος κ.ά.

Η ζωή και η καλλιτεχνική πορεία της Ζωής Λάσκαρη Στην γειτονιά των αγγέλων βρίσκεται πλέον μια από τις αγαπημένες ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου. Η Ζωή Λάσκαρη ξεκίνησε την καριέρα της κερδίζοντας τον τίτλο της «Σταρ Ελλάς», το 1959. Ο τίτλος αυτός αποτέλεσε και το εισιτήριο της για την είσοδο της στον καλλιτεχνικό χώρο. Η όμορφη ηθοποιός μπορεί να «έχτισε» την καριέρα της με το όνομα Ζωή Λάσκαρη ωστόσο το πραγματικό της όνομα ήταν Ζωή Κουρούκλη. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 12 Δεκεμβρίου του 1944, η μοίρα της όμως την έφερε στην Αθήνα όπου και την περίμενε μια μεγάλη καριέρα στον ελληνικό κινηματογράφο. Η πορεία της στον κινηματογράφο Ο Γιάννης Δαλιανίδης ήταν εκείνος που της έδωσε τον πρώτο της ρόλο. Την επέλεξε για πρωταγωνίστρια στην ταινία «Ο Κατήφορος» το 1961. Η ταινία γνώρισε μεγάλη επιτυχία και το όνομά της άρχισε να γίνεται γνωστό στον καλλιτεχνικό χώρο, με αποτέλεσμα να υπογράψει αποκλειστικό συμβόλαιο με τη σημαντικότερη ελληνική εταιρία παραγωγής, τη Φίνος Φιλμ. Από τότε πρωταγωνίστησε σε πολύ μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες και στα περισσότερα είδη ταινιών της εποχής (κωμωδία, κοινωνικό δράμα, μιούζικαλ) κατά την χρυσή περίοδο του ελληνικού κινηματογράφου. Ο Γιάννης Δαλιανίδης ήταν υπεύθυνος και για το όνομα με το οποίο έκανε καριέρα. Ο Φιλοποίμην Φίνος ήταν εκείνος ο οποίος επέλεξε να μην κρατήσει το πραγματικό της επίθετο, προκειμένου να μη γίνεται σύγχυση με την πρώτη της εξαδέλφη Ζωή Κουρούκλη, η οποία ήταν ήδη γνωστή τραγουδίστρια. Έτσι ο Γιάννης Δαλιανίδης την ονόμασε Ζωή Λάσκαρη. Οι σημαντικοί ρόλοι στην καριέρα της Οι περισσότεροι ρόλοι που ενσάρκωσε αφορούσαν δυναμικές ή μοιραίες γυναίκες όπως εκείνοι στις ταινίες «Μερικοί το προτιμούν κρύο», «Νόμος 4000», «Κορίτσια για φίλημα», «Στεφανία», «Μια κυρία στα μπουζούκια», «Οι θαλασσιές οι χάντρες» και πολλές άλλες. Η Ζωή Λάσκαρη συνεργάστηκε και με πολλά μεγάλα ονόματα του ελληνικού κινηματογράφου, όπως η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Κώστας Βουτσάς, η Μάρθα Καραγιάννη, η Μαίρη Χρονοπούλου, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο Φαίδων Γεωργίτσης, Νίκος Κούρκουλος κ.ά. Η αγάπη για το θέατρο Το 1966 κάνει την πρώτη της θεατρική εμφάνιση στην Κύπρο με τα έργα «Μιας πεντάρας νιάτα» των Γιαλαμά-Πρετεντέρη, «Η παγίδα του Pομπέρ Τομά» και το «Βαθιά γαλάζια θάλασσα» του Ράτιγκαν. Στο θεατρικό σανίδι της Αθήνας εμφανίζεται το 1970 με το έργο του Γιάννη Δαλιανίδη «Μαριχουάνα Στοπ» ενώ ακολουθούν η μεγάλη θεατρική επιτυχία «Εραστές του ονείρου» του Γιάννη Δαλιανίδη μαζί με τον Tόλη Bοσκόπουλο (1972). Ακολούθησαν «Ο άνθρωπος που γύρισε από τον γύψο» των Κώστα Καραγιάννη και Νίκου Καμπάνη, «Πώς να κερδίσετε τον άντρα σας» του Σμιθ (1975), «Ξυπόλητη στο Πάρκο» του Νηλ Σάϊμον (1977) και «Η κυρία του Μαξίμ» του Ζωρζ Φεϊντό (1979). Ακολουθούν τα θεατρικά έργα: «Φρύνη η εταίρα» του Γιώργου Ρούσσου (1980), «Παντρεύομαι τον άντρα μου» του Νόρμαν Κράσνα (1980), «Εγώ, εσύ και ο άλλος του Τζιν Κερ» (1982), «Οι άντρες προτιμούν τις ξανθές» της Ανίτα Λος (1983), «Μις Πέπσι» του Μπρουνό (1984) και «Η Ντόρις και ο γυαλάκιας» του Μπιλ Μάνχοφ (1984). Το 1990 ο Μίνως Βολανάκης την σκηνοθετεί στην μεγάλη θεατρική επιτυχία «Καινούρια Σελίδα»του Νηλ Σάϊμον και το 1994 ο Ανδρέας Βουτσινάς στο «Ορφέας στον Άδη» του Τέννεση Ουίλιαμς, σε συνεργασία με το ΚΘΒΕ. Ακολουθούν τα έργα: «Τρελοί για έρωτα» του Σαμ Σέπαρντ (1995), «Ποιος φοβάται την Βιρτζίνια Γουλφ» του Άλμπι (1996), πάλι σε συνεργασία με το ΚΘΒΕ, «Τρεις ψηλές γυναίκες» του Άλμπι (1996), «Τρωάδες του Ευριπίδη» (1996), «Το μακρύ ταξίδι μιας μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα» του Eυγένιου Ο’ Νηλ (1997), «Η συνάντηση του Νάντας» (2000), «Σκηνές Γάμου» του Άλμπι (2000), σε συνεργασία με το ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας, «Ευαίσθητη Ισορροπία» του Άλμπι (2003), «Διαμάντια και μπλουζ της Λούλας» Αναγνωστάκη (2006), Άλμα Μάλερ του Ρον Χάρτ (2009), Ρόουζ του Μάρτιν Σέρμαν (2011) και Ωραία Xρόνια του Xάρολντ Πίντερ (2013). Στο θέατρο συνεργάστηκε με τους σκηνοθέτες: Μιχάλη Κακογιάννη, Ανδρέα Βουτσινά, Μίνω Βολανάκη, Σταμάτη Φασουλή, Άντολφ Σαπίρο, Σταύρο Τσακίρη, Αθανασία Καραγιαννοπούλου, Γιώργο Ρεμούνδο, Γιώργο Θεοδοσιάδη, Δημήτρη Νικολαΐδη, Κωστή Μιχαηλίδη, Κώστα Μπάκα, Αντώνη Αντωνίου, Γιάννη Δαλιανίδη.

Η προσωπική της ζωή Αν και η προσωπική της ζωή απασχολούσε πάντα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκείνη προσπαθούσε να ζει μια ήρεμη προσωπική ζωή. Η πιο πολυσυζητημένη σχέση της ήταν εκείνη με τον Τόλη Βοσκόπουλο. Με τον γνωστό δικηγόρο Αλέξανδρο Λυκουρέζο παντρεύτηκαν το 1976 και απέκτησαν μια κόρη, ενώ από προηγούμενο γάμο της με τον Πέτρο Κουτουμάνο απέκτησε άλλη μία κόρη, τη Μάρθα που ήταν παντρεμένη με τον Βλάση Μπονάτσο. (Πληροφορίες από Βικιπαίδεια)

