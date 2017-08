Αύγουστος 17th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με μεγάλη ανατροπή ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 τη Ριέκα στο «Γ. Καραϊσκάκης», για τα play off του Champions League. Προηγήθηκαν οι πρωταθλητές Κροατίας με τον Έμπερ στο 42΄, ισοφάρισε ο Οτζίτζα Οφόε στο 65΄ και στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ρομαό διαμόρφωσε το τελικό 2-1 που δίνει προβάδισμα πρόκρισης στους πρωταθλητές, ενόψει της ρεβάνς της 22ης Αυγούστου. Πάλεψε για την ανατροπή αλλά δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός, που έμεινε στο 1-1 εναντίον της Ριέκα στο . Ετσι, καλείται να πάρει αποτέλεσμα στην Κροατία στη ρεβάνς της 23ης Αυγούστου, ώστε να προκριθεί στους ομίλους. Προηγήθηκε η Ριέκα με τον Έμπερ στο 42΄, Με την γνωστή ώθηση από τον κόσμο του, ο Ολυμπιακός μπήκε «φουριόζος» στο ματς. Εξαιρετικά δείγματα γραφής από τον Ζιλέ στον ανασταλτικό τομέα, ενώ οι Καρσελά, Μπεν, Μάριν ήταν πολύ δραστήριοι επιθετικά. Δημιουργήθηκαν ευκαιρίες με τον Μπεν (12΄ τετ-α-τετ, 30΄ και 40΄ κεφαλιές) όμως δεν ήταν καλά τα τελειώματα και ο Σλούγκα είχε τη δυνατότητα να εξουδετερώσει τις προσπάθειες. Μολονότι ο Ολυμπιακός έδειχνε να ελέγχει το ματς, κάτι τού έλειπε κι αυτό ήταν οι ομαλές επιστροφές στις αντεπιθέσεις της Ριέκα.

Εκεί «χτύπησε» η πρωταθλήτρια Κροατίας, εκεί έκανε και τη «ζημιά». Από το 9΄ έστελε μήνυμα με αντεπίθεση-φωτιά του Εμπερ (σουτ-άουτ) το οποίο φαίνεται δεν έλαβε ο Ολυμπιακός. Ετσι, στο 41΄ ξανά ο ταχύτατος Βραζιλιάνος, ξεπέρασε με εξαιρετική ντρίπλα τον Ρομαό και με σουτ νίκησε τον Καπίνο γράφοντας το 0-1. Στην εκπνοή του ημιχρόνου (45΄) ξανά ο Έμπερ από την ίδια πλευρά βρέθηκε σε θέση βολής, δοκίμασε ένα τεχνικό πλασέ, αλλά πρόλαβε να βρει τη μπάλα με το πόδι ο Καπίνο, διαφορετικά ο Ολυμπιακός θα είχε… γολγοθά να ανεβεί στο β΄ ημίχρονο. Οχι πως τώρα τα πράγματα δεν ήταν «ζόρικα» για τον Μπεσνίκ Χάσι και τους παίκτες του. Ο Αλβανός προπονητής έπαιξε το χαρτί του Κώστα Φορτούνη (στον πάγκο ξανά ο φύσει ηγέτης των πρωταθλητών) ακριβώς στο 65΄ για να δώσει περισσότερη έμπνεση. Μέχρι τότε, ο Ολυμπιακός ηταν προβλέψιμος. Στην πρώτη του επαφή με τη μπάλα, ο Φορτούνης πάτησε περιοχή από δεξιά και «σέρβιρε» στον Οφόε, ο οποίος πανηγύρισε το πρώτο του γκολ με την ερυθρόλευκη φανέλα, στο 66ο λεπτό. Μετά το 70΄ οι γηπεδούχοι παρουσίασαν σημάδια κόπωσης, τα οποία προσπάθησε να διορθώσει ο Χάσι (Ανδρούτσος, Πάρντο) χωρίς άμεσο αποτέλεσμα. Ωστόσο, η (ανόητη) αποβολή του Ζούτα στο 83΄ με δεύτερη κίτρινη, έδωσε το δικαίωμα στους παίκτες του Ολυμπιακού να πολιορκήσουν ξανά την περιοχή του Σλούγκα. Ακολούθησαν 12… εφιαλτικά λεπτά για τη Ριέκα και στάθηκε τυχερή όταν η κεφαλιά του Ανδρούτσου βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι. Ομως, δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα στο 93΄ όταν ο Ρομαό εκμεταλλεύτηκε σύγχυση στην περιοχή και με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Διαιτητής: Φέλιξ Τσβάγερ (Γερμανία) Κίτρινες: Ζιλέ, Οτζίτζα Οφόε – Ελέζ, Ζούτα, Έμπερ

Κόκκινη: Ζούτα (83΄-δεύτερη κίτρινη) Οι συνθέσεις: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπεσνίκ Χάσι): Καπίνο, Ελαμπντελαουί, Ρέτσος, Ρομαό, Κούτρης, Ζιλέ, Οτζίτζα Οφόε (79΄ Ανδρούτσος), Καρσελά, Μάριν (75΄ Πάρντο), Σεμπά (65΄ Φορτούνης), Μπεν. ΡΙΕΚΑ (Ματίας Κεκ): Σλούγκα, Βέσοβιτς, Ζούπαριτς, Ελέζ, Ζούτα, Μπράνταριτς, Μάλες, Έμπερ (88΄ Μάρτιτς), Μίσιτς, Γκόργκον (78΄ Τσρνιτς) Γκαβράνοβιτς (72΄ Γέλιτς) amna

