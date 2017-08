Αύγουστος 17th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Δήμαρχος Γρεβενών Γιώργος Δασταμάνης και ο Πρόεδρος των Μανιταρόφιλων Ελλάδας Γιώργος Κωνσταντινίδης, απηύθυναν «ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ» σε όλους τους φίλους των μανιταριών, να παραστούν στην 14η Πανελλήνια Γιορτή Μανιταριού που θα γίνει στα Γρεβενά.

Ο δημιουργός της μοναδικής «Μανιταροπύλης» Γιάννης Παπατζήκας:

Μερικές εικόνες από τις προετοιμασίες:



































This entry was posted on Πέμπτη, Αύγουστος 17th, 2017 at 13:04 and is filed under Grevenatv, ΓΡΕΒΕΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.