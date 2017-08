Αύγουστος 17th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τρομοκρατική επίθεση στο κέντρο της Βαρκελώνης με βαν να πέφτει πάνω σε πεζούς στην περιοχή Ράμπλας. Η Αστυνομία με επίσημη ανακοίνωση αναφέρει έναν νεκρό και 32 τραυματίες εκ των οποίων οι 10 σοβαρά. Ωστόσο, η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη. Διότι το Reuters και η Daily Mail κάνουν λόγο για τουλάχιστον 13 νεκρούς και περίπου 25 τραυματίες. Εκτός του λευκού βαν που έκανε την πολύνεκρη επίθεση, η Αστυνομία αναζητά και ένα δεύτερο βαν το οποίο φαίνεται να είχε συνεργασία με το πρώτο. Ο δράστης και οδηγός του βαν αμέσως μετά την επίθεση, διέφυγε με τα πόδια και αναζητείται. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, δύο ένοπλοι εισέβαλαν σε ένα εστιατόριο στη Βαρκελώνη λίγη ώρα μετά την επίθεση που διαπράχθηκε με ένα φορτηγάκι στο κέντρο της πόλης, όπως μεταδίδουν ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν και όμηροι εντός του εστιατορίου και έχουν ξεκινήσει ήδη οι διαπραγματεύσεις.

Λίγο μετά τις 21:00 μεταδόθηκε η πληροφορία ότι γίνονται διαπραγματεύσεις με ένοπλο, δίχως να διευκρινίζεται αν είναι ο δράστης και οδηγός του βαν. Σύμφωνα με την El Pais, η αστυνομία αναζητά έναν άνδρα με ύψος 1, 70, που φορούσε λευκό πουκάμισο με μπλε ρίγες. Λίγη ώρα μετά έγινε και η πρώτη σύλληψη του Ντρις Ουκαμπίρ, στου οποίου το όνομα έγινε η ενοικίαση του βαν Το βαν που έγινε η επίθεση Η πορεία του βαν σύμφωνα με το El Periodico Μάλιστα αυτή την ώρα ελικόπτερο πετάει πάνω από την περιοχή για τον εντοπισμό του δράστη. Ο πρόεδρος της καταλανικής περιοχής Ζενεραλιτάτ, Κάρλες Πουτζδεμόν και η Δήμαρχος της Βαρκελώνης, που βρισκόταν σε διακοπές, επιστρέφουν αυτή την ώρα στην πόλη. Ο Πουτζδεμόν έκανε έκκληση μέσω Twitter για «σύνεση» Έκκληση μέσω Twitter έκανε και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Μαριάνο Ραχόι. «Επικοινωνία προς όλες τις διοικήσεις. Εξυπηρετήστε κατά προτεραιότητα στην Ράμπλας και τους τραυματίες για να διευκολυνθεί το έργο των δυνάμεων ασφαλείας» έγραψε. Το περιστατικό συνέβη στη διάσημη La Rambla, έναν δρόμο δημοφιλής για τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη. Και οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι είναι τρομοκρατικό χτύπημα. Η τουρκική Χουριετ δημοσιεύει φωτογραφία του τουρκικού εστιατορίου στο οποίο κατέφυγε ο δράστης κρατώντας μάλιστα και ομήρους. Η αστυνομία επιβεβαίωνει το περιστατικό κάνοντας λόγο για πολλούς τραυματίες ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και πολλά ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στην περιοχή. Σύμφωνα με αστυνομία της Βαρκελώνης πρόκειται για «μία μεγάλη σύγκρουση». Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών με ανάρτηση στο Twitter αναφέρουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη περιστατικό στην Placa Catalunya προειδοποιώντας τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή ενώ ζήτησαν να κλείσουν το μετρό και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς κοντά στην περιοχή του περιστατικού. Οι υπηρεσίες αντμετώπισης εκτάκτων περιστατικών ζήτησαν να κλείσουν το μετρό και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς κοντά στην περιοχή του περιστατικού.

Φωτογραφίες: AP, Twitter, DailyMail iefimerida

