Αύγουστος 17th, 2017 by Σταματίνα

Το τεστ ενός ειδικού θα σας βοηθήσει να περιορίσετε τους υδατάνθρακες ακριβώς στην ιδανική ποσότητα για τον οργανισμό σας. Εσείς όντως τρώτε όταν πραγματικά πεινάτε; Αν ναι, συγχαρητήρια και μπράβο σας και περιμένουμε mail με inside info για να μάθουμε πως το κάνετε. Αν, πάλι, όχι, μπορούμε να ενώσουμε όλοι μαζί τα χέρια και να παραδεχτούμε ότι είμαστε θύματα της συναισθηματικής πείνας (αυτό που τρως από βαρεμάρα, άγχος, στεναχώρια, πολύ κέφι; Σε κάθε άνθρωπο τα σκάει διαφορετικα).



Σε τι καταφεύγουμε συνήθως; Στα απαγορευμένα ή με άλλα λόγια σε τρόφιμα που οι υδατάνθρακες κάνουν πάρτι, όπως ψωμί, αλμυρά σνακ, μακαρόνια κ.α. Το επόμενο πρωί η ζυγαριά ξεκαρδίζεται στα γέλια καθώς κοιτάζουμε απελπισμένοι τον αριθμό στην οθόνη της. Προφανώς η λύση δεν είναι να κόψετε τους υδατάνθρακες (ο οργανισμός σας τους έχει απόλυτη ανάγκη). Μπορείτε όμως να τους μειώσετε και για την ακρίβεια στην ακριβή ποσότητα που χρειάζεται το σώμα σας για να λειτουργεί σωστά. Σύμφωνα με τον γενετιστή Σαρόμ Μοαλέμ, ο οργανισμός του κάθε ανθρώπου επεξεργάζεται με διαφορετικό ρυθμό τους υδατάνθρακες. Μάλιστα, ο ρυθμός επεξεργασίας τους χωρίζεται σε τρεις τύπους: τον πλήρη (full carb type), τον μέτριο (moderate carb type) και τον περιορισμένο (restricted carb type). Το που ανήκει ο καθένας εξαρτάται από τον διαθέσιμο αριθμό αντιγράφων ενός γονιδίου που παράγει την πρωτεΐνη αμυλάση (η οποία διασπά το άμυλο-έναν από τους βασικούς υδατάνθρακες) Για παράδειγμα, όσοι ανήκουν στον πλήρη τύπο διαθέτουν πολλά αντίγραφα του γονιδίου άρα διασπούν ταχύτερα τα μόρια του αμύλου. Αντιθέτως, όσοι ανήκουν στον περιορισμένο τύπο μπορεί να μην διαθέτουν ούτε ένα αντίγραφο του γονιδίου. Μετά από αυτό το σύντομο μάθημα βιολογίας, φτάνουμε στον πυρήνα του θέματος. Πώς θα διαπιστώσουμε τι συμβαίνει στο δικό μας οργανισμό; Με αυτό το (κάπως αστείο) τεστ. Θα χρειαστείτε ένα κράκερ (ή μια ρυζογκοφρέτα ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Σε κάθε περίπτωση να είναι ανάλατο) και ένα είδος χρονόμετρου (π.χ. αυτό που έχετε στο κινητό σας). Δαγκώστε μια μπουκιά από το κρακεράκι και πατήστε το κουμπί του χρονομέτρου. Αρχίστε να μασάτε, χωρίς όμως να καταπιείτε. Ενώ μασάτε, παρατηρήστε πολύ προσεκτικά αν νιώθετε αλλαγή στη γεύση, αν από ουδέτερη να γίνεται ελαφρώς πιο γλυκιά (ναι, είναι σαν διαλογισμός). Μόλις αισθανθείτε αλλαγή στη γεύση, σταματήστε το χρονόμετρο (και το μασούλημα) και σημειώστε την ένδειξη. Επαναλάβετε το τεστ μία ακόμη φορά και υπολογίστε τον μέσο όρο των δύο ενδείξεων. Απλό; Απλό. Ώρα για τα αποτελέσματα. Αν ο αριθμός που προέκυψε κυμαίνεται από 0-14 δευτερόλεπτα ανήκετε στον Πλήρη τύπο: Ο οργανισμός σας είναι γενετικά προκαθορισμένος ώστε να διασπά γρήγορα και αποτελεσματικά τους υδατάνθρακες. Αυτό, πρακτικά, σημαίνει ότι μπορείτε να καλύπτετε τις ημερήσιες ανάγκες σας σε υδατάνθρακες σε ποσοστό έως και 50% (τι τυχερή που είστε). Το υπόλοιπο 20% πρέπει να προέρχεται από πρωτεΐνες και το εναπομείναν 30% από λιπαρά. 15-20 δευτερόλεπτα – Μέτριος τύπος Φροντίστε ώστε τα γεύματα σας να μην έχουν ποσοστό σε υδατάνθρακες μεγαλύτερο του 35%. Αντίστοιχο ποσοστό θερμίδων πρέπει να προέρχεται από λιπαρά, ενώ το υπόλοιπο 30% από πρωτεΐνες.



30 δευτερόλεπτα ή περισσότερο – Περιορισμένος τύπος: Για εσάς, οι θερμίδες που πρέπει να προέρχονται από υδατάνθρακες κατεβαίνουν στο 25%, καθώς -δυστυχώς- ανήκετε στον τύπο που επεξεργάζεται με μεγάλη δυσκολία το συγκεκριμένο συστατικό. Όμως, τα λιπαρά μπορούν να έχουν θέση έως και 40% στο καθημερινό σας διαιτολόγιο και το υπόλοιπο 35% να είναι πρωτεΐνες. Δεν ξέρουμε αν θα σας αλλάξει τη ζωή, αλλά δεν χάνετε τίποτα να το δοκιμάσετε. Προσωπικά, θα το έκανα και story για το Instagram. bovary loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Αύγουστος 17th, 2017 at 12:02 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.