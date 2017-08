Αύγουστος 17th, 2017 by Σταματίνα

Ένα νέο πλήγμα δέχθηκε το δημοκρατικό κίνημα στο Χονγκ Κονγκ μετά την καταδίκη τριών απ’ τα σημαντικότερα νεαρά ηγετικά του στελέχη για το ρόλο τους στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του 2014, καθώς η υποστηριζόμενη από το Πεκίνο κυβέρνηση επεδίωκε αυστηρότερες ποινές για τους διαδηλωτές. Ο Άλεξ Τσόου, ο Νέηθαν Λο και ο Τζόσουα Γουόνγκ – ο διοπτροφόρος φοιτητής, γνωστός ως «πρόσωπο» του Κινήματος της Ομπρέλας- καταδικάστηκαν σε έξι έως οκτώ μήνες φυλάκιση ο καθένας από το εφετείο του Χονγκ Κονγκ. Οι τρεις νεαροί, ηλικίας 26, 24 και 20 ετών αντίστοιχα, είχαν αποφύγει την φυλάκιση πριν από ένα χρόνο, όταν τους επεβλήθη πρωτόδικα η ποινή της κοινωνικής εργασίας για τη συμμετοχή ή την υποδαύλιση «παράνομης συγκέντρωσης», που συνέβαλε στην εξάπλωση του κινήματος διαμαρτυρίας στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2014. Αλλά το υπουργείο Δικαιοσύνης του Χονγκ Κονγκ άσκησε έφεση, υποστηρίζοντας πως η συγκεκριμένη ποινή δεν ήταν αρκετά αποτρεπτική για τους επίδοξους μιμητές τους. Οι διαδηλώσεις που κράτησαν 79 ολόκληρες μέρες προ τριετίας αποδείχθηκαν η μεγαλύτερη πρόκληση για τον έλεγχο που ασκεί το Πεκίνο από το 1997 στην πρώην βρετανική αποικία. Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονταν για την αυξανόμενη επιρροή της Κίνας στην ημιαυτόνομη πόλη και απαιτούσαν να επιτραπεί στο Χονγκ Κονγκ να προτείνει και να εκλέξει δικό του κυβερνήτη κι όχι τους εκλεκτούς του Πεκίνου -αίτημα, ωστόσο, που απορρίφθηκε.



Οι νεαροί δημοκράτες του Χονγκ Κονγκ Τα φώτα της δημοσιότητας έπεσαν τότε κατ’ εξοχήν στον Γουόνγκ, ως έναν εκ των των ηγετών του Κινήματος της Ομπρέλας, επειδή ήταν μόλις 17 ετών τότε και φοιτούσε ακόμη στο λύκειο. Ο Τζόσουα Γουόνγκ, ηγετική φυσιογνωμία του Κινήματος της Ομπρέλας στο Χονγκ Κονγκ Τώρα, λίγο πριν γιορτάσει τα 21α γενέθλιά του -ηλικία κατά την οποία επιτρέπεται στους κατοίκους του Χονγκ να διεκδικήσουν κάποιο δημόσιο αξίωμα- ο Γουόνγκ άφησε με δηλώσεις του να εννοηθεί ότι σκοπεύει να διεκδικήσει μια θέση στην τοπική βουλή. Όμως η σημερινή απόφαση του εφετείου του στερεί το δικαίωμα να διεκδικήσει πολιτικό πόστο για πέντε χρόνια… Ο 24χρονος Λο έγινε πέρυσι ένας απ’ τους νεότερους δημοκρατικά εκλεγμένους βουλευτές του, αλλά αποπέμφθηκε από την τοπική βουλή με απόφαση δικαστηρίου που έκρινε άκυρο τον όρκο που είχε δώσει, επειδή είχε προσθέσει λέξεις και ο τόνος της φωνής του ήταν «ασεβής» προς την Κίνα. Ο κινεζικός δράκος δείχνει τα δόντια του Η σημερινή ετυμηγορία του δικαστηρίου αντανακλά την πρόθεση της υποστηριζόμενης από το Πεκίνο κυβέρνησης να επιδιώξει αυστηρότερες ποινές για πολιτικούς ακτιβιστές, πολλοί εκ των οποίων μόλις πρόσφατα ενηλικιώθηκαν. Προ ημερών 13 νεαροί, ως επί το πλείστον, ακτιβιστές καταδικάστηκαν σε φυλάκιση για την έφοδό τους στο τοπικό κοινοβούλιο και πάλι μετά από έφεση της εισαγγελίας, που επεδίωκε αυστηρότερες ποινές από εκείνες που είχε επιβάλει το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. «Μπορείτε να φυλακίσετε τα σώματά μας, αλλά όχι το πνεύμα μας…» «Θα τα πούμε σύντομα» έγραψε στο Τwitter ο Γουόνγκ λίγο μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας του εφετείου. Ενώ σε ένα άλλο του μήνυμα σχολίασε: «Η φυλάκισή μας δεν θα εξαλείξει την επιθυμία των κατοίκων του Χονγκ για δημοκρατικές εκλογές. Είμαστε ισχυρότεροι, πιο αποφασισμένοι και θα νικήσουμε. Μπορείτε να φυλακίσετε τα σώματά μας, αλλά όχι τα πνεύματά μας. Θέλουμε δημοκρατία στο Χονγκ Κονγκ. Και δεν θα εγκαταλείψουμε τη μάχη.»



Η απόφαση του δικαστηρίου προκάλεσε τη μήνη οπαδών του δημοκρατικού κινήματος, που καταδίκασαν την τελευταία προσπάθεια του Πεκίνου να καθυποτάξει τους ειρηνικούς διαδηλωτές που αμφισβητούν την κυριαρχία του. Σε ανακοίνωσή της η διευθύντρια της Human Rights Watch για την Κίνα Σόφι Ρίτσαρντσον σχολιάζει: «Η εκτός τόπου και χρόνου απαίτηση για φυλάκιση δεν αφορά στη δημόσια τάξη, αλλά είναι μια δειλή πολιτική κίνηση με στόχο να κρατήσει εκτός βουλής τους τρεις [νεαρούς] καθώς και να αποτρέψει μελλοντικές διαμαρτυρίες». iefimerida loading…

