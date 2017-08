Αύγουστος 17th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί ολόκληρος ο πλανήτης τις κινήσεις της Βόρειας Κορέας. Τον περασμένο Ιούλιο η Πιονγιάνγκ προέβη στη δοκιμή δύο διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων (ICBM) ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές και να πλήξουν στόχους χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, ενώ αξιωματούχοι των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών θεωρούν ότι το κομμουνιστικό καθεστώς βρήκε ήδη τρόπο να σμικρύνει τα πυρηνικά όπλα, ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν στις κεφαλές αυτών των πυραύλων.

Κι ενώ πολλοί ειδικοί σε θέματα εξοπλισμών διερωτώνται ποιες είναι οι πραγματικές δυνατότητες των τελευταίων πυραύλων του Κιμ Γιονγκ Ουν, ελάχιστοι αμφισβητούν το γεγονός ότι η χώρα του οδεύει ολοταχώς στο να εξελιχθεί σε μια αξιόπιστη πυρηνική απειλή. Οι ειδικοί ανησυχούν επίσης ότι με τη ραγδαία εξέλιξη του πυρηνικού προγράμματος της Βόρειας Κορέας αυξάνει σημαντικά ο κίνδυνος πυρηνικών ατυχημάτων, που θα φέρει τον πλανήτη ολόκληρο στο χείλος του ολέθρου. «Βάσει των τρεχουσών πληροφοριών ο πύραυλος που εκτόξευσε δοκιμαστικά η Βόρεια Κορέα [στις 28 Ιουλίου] θα μπορούσε άνετα να πλήξει τις δυτικές ακτές των ΗΠΑ και έναν αριθμό αμερικανικών μεγαλουπόλεων» έγραψε πρόσφατα ο Ντέιβιντ Ράιτ, φυσικός και συν-διευθυντής του προγράμματος για την παγκόσμια ασφάλεια της Ένωσης Ανησυχούντων Επιστημόνων. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Ράιτ οι πύραυλοι του Κιμ Γιονγκ Ουν από τη στιγμή της εκτόξευσής τους από την επαρχία Βόρεια Πιονγκάν (από όπου εκτοξεύθηκαν δοκιμαστικά οι δύο τελευταίοι) θα χρειάζονταν 40 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα για να διανύσουν την απόσταση των 10.860 χιλιομέτρων μέχρι τη Νέα Υόρκη.

Για την Ουάσιγκτον που απέχει 10.990 χιλιόμετρα θα χρειάζονταν 41 λεπτά.

που απέχει 10.990 χιλιόμετρα θα χρειάζονταν 41 λεπτά. Για το Σικάγο (10.360 χιλιόμετρα) 39 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.

(10.360 χιλιόμετρα) 39 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Όσο πάμε δυτικότερα ο χρόνος μειώνεται. Για το Λος Άντζελες , π.χ. που απέχει 9.550 χιλιόμετρα οι πύραυλοι θα χρειάζονταν 38 λεπτά,

, π.χ. που απέχει 9.550 χιλιόμετρα οι πύραυλοι θα χρειάζονταν 38 λεπτά, για να πλήξουν τη Χονολουλού στη Χαβάη (9.190 χιλιόμετρα) 37 λεπτά,

στη Χαβάη (9.190 χιλιόμετρα) 37 λεπτά, για το Άνκορατζ στην Αλάσκα κάτι λιγότερο από μισή ώρα (29΄).

στην Αλάσκα κάτι λιγότερο από μισή ώρα (29΄). Στο Γκουάμ, που απέχει περί τα 3.500 χιλιόμετρα από τη Βόρεια Κορέα και όπου υπάρχει ισχυρή αμερικανική στρατιωτική παρουσία, οι πύραυλοι θα έφθαναν κατά προσέγγισηά μετά από 18 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Οι χρόνοι, βέβαια, αυτοί είναι κατά προσέγγιση καθώς υπεισέρχονται διάφοροι παράγοντες. Κατ’ αρχήν έχουν υπολογιστεί βάσει όσων είναι γνωστά για τον πύραυλο Hwasong – 14 που δοκίμασε το καθεστώς στις 28 Ιουλίου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ράιτ ο πύραυλος αυτός έχει βεληνεκές περίπου 10.450 χιλιομέτρων (θα έφθανε δηλαδή πολύ κοντά στην Ουάσιγκτον).

«Το βεληνεκές ενός βαλλιστικού πυραύλου σχετίζεται με την ταχύτητά του. Είναι σαν να πετάς μια μπάλα. Όσο ταχύτερα την πετάς υπό ορισμένη γωνία, τόσο μακρύτερα θα πάει», είπε ο Ράιτ στο Business Insider προσθέτοντας ότι μεταξύ άλλων μεταβλητών άγνωστη παραμένει και η ταχύτητα που αναπτύσσει ο συγκεκριμένος πύραυλος όταν πετά με σβηστές τις μηχανές στο διάστημα. Με την κατάλληλη γωνία εκτόξευσης και κάποιες τροποποιήσεις ο Ράιτ πιστεύει ότι οι ICBM του Κιμ θα μπορούσαν να ανπτύξουν ταχύτητα 4,8-6,7 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο με σβηστούς τους κινητήρες. Μια άλλη άγνωστη μεταβλητή είναι το βάρος του ωφέλιμου φορτίου. Ο Hwasong-14 διήνυσε σύμφωνα με όσα είναι γνωστά μια απόσταση περίπου 3.700 χιλιομέτρων σε 47 λεπτά. Έφερε ένα «όχημα επαναφοράς» -μια συσκευή που προστατεύει την κεφαλή ή τις κεφαλές από την ανάφλεξη κατά την επανείσοδο στη γήινη ατμόσφαιρα- αλλά δεν είναι σίγουρο αν αυτό έχει το ίδιο βάρος με μια πραγματική κεφαλή. Όσο ελαφρύτερο είναι το ωφέλιμο φορτίο, τόσο ψηλότερα, ταχύτερα και μακρύτερα θα πάει ο πύραυλος. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι το «όχημα επαναφοράς» διαλύθηκε και έπεσε σε κομμάτια κατά την κάθοδο. Εξίσου σημαντική παράμετρος είναι η περιστροφή της Γης. «Όταν εκτοξεύεις έναν πύραυλο, η Γη δεν στέκεται ακίνητη. Περιστρέφεται κάτω από τον πύραυλο», είπε ο Ράιτ, επισημαίνοντας ότι αυτό περιπλέκει πάρα πολύ τη στόχευση. «Όταν εκτοξεύεις τον πύραυλό σου θα πρέπει να υπολογίσεις πόσο γρήγορα πάει, να σβήσεις τις μηχανές όταν θα έχει πιάσει την κατάλληλη ταχύτητα και να τον κρατήσεις προσηλωμένο στο στόχο. Κι αυτό είναι πολύ δύσκολο να το πετύχεις με ακρίβεια», κατέληξε. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνούμε κάτι ακόμη: ότι οι πύραυλοι του Κιμ θα πρέπει να «τρυπήσουν» την άμυνα του αντιπάλου, να παρακάμψουν τα αμυντικά πυραυλικά του συστήματα, όπως εκείνα που διαθέτουν οι ΗΠΑ, για να πλήξουν τους στόχους τους. Κι αυτό κάθε άλλο παρά σίγουρο είναι… iefimerida

