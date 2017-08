Αύγουστος 17th, 2017 by Σταματίνα

Η επαρκής ενυδάτωση του οργανισμού είναι απαραίτητη για να πετύχετε τον στόχο σας όσον αφορά την απώλεια βάρους. Επιπλέον, έαν καταναλώνετε νερό σε χαμηλή θερμοκρασία τα αποτελέσματα θα είναι ακόμα καλύτερα!Ο λόγος είναι ότι ο οργανισμός θα «δουλέψει» πιο εντατικά –άρα θα κάψετε περισσότερες θερμίδες– για να ισορροπήσει τη θερμοκρασία του νερού με την εσωτερική θερμοκρασία του σώματος. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, για να επεξεργαστεί ένα ποτήρι παγωμένο νερό (240 ml), το σώμα καταναλώνει 7 θερμίδες. Δέκα ποτήρια νερό την ημέρα σε διάστημα μίας εβδομάδας οδηγούν λοιπόν σε έξτρα καύσεις της τάξης των 490 θερμίδων –χωρίς κόπο και δίαιτα! Σε διάστημα ενός έτους, οι έξτρα καύσεις ισοδυναμούν με απώλεια βάρους περίπου 4 κιλών.



Ένα ακόμη χρήσιμο tip: Καλό είναι να πίνετε νερό (500 ml, δηλαδή δύο ποτήρια) μισή ώρα πριν από κάθε γεύμα. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Obesity, η στρατηγική αυτή οδηγεί σε απώλεια 2 επιπλέον κιλών στο πλαίσιο ολιγοθερμιδικής δίαιτας (1.200-1.500 θερμίδων) σε διάστημα 12 εβδομάδων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το νερό προωθεί το αίσθημα του κορεσμού, με αποτέλεσμα να καταναλώνετε λιγότερες θερμίδες από τα γεύματά σας μέσα στην ημέρα. baby loading…

