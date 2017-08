Αύγουστος 17th, 2017 by Σταματίνα

Ο πονόδοντος είναι σχεδόν για όλους ένα εφιαλτικό σενάριο. Πόσο μάλιστα όταν βρισκόμαστε σε διακοπές, ή είναι βράδυ, ή Σαββατοκύριακο, και δεν έχουμε πρόσβαση σε οδοντίατρο ή φαρμακείο. Δεν είναι λίγες οι φορές που πριν προγραμματίσετε ένα ταξίδι κλείνετε πρώτα ραντεβού με τον οδοντίατρο για ένα γρήγορο τσεκ απ. Ωστόσο, όσο και να προσπαθείτε να προλάβετε το κακό, δεν είναι πάντα σίγουρο ότι αυτό θα συμβεί.



Λίγο μετά από ένα γεύμα ή μόλις έχετε δαγκώσει κάτι σκληρό, μπορεί να ξεκινήσει ένας πόνος που θα καταστρέψει την ημέρα-νύχτα-διάθεσή σας. Το φαρμακείο σας έχει απλά παυσίπονα και ο πόνος επιμένει. Η λύση έρχεται από το ντουλάπι της κουζίνας και μη φανταστείτε ότι μιλάμε για το ούζο. Το «φάρμακο» για τον πονόδοντο λέγεται «γαρύφαλλο» και πρόκειται για το γνωστό σε όλους μας μπαχαρικό. Το γαρύφαλο περιέχει ευγενόλη, ένα ισχυρό αναισθητικό και αντισηπτικό που θα σταματήσει τον πόνο.



Χρησιμοποιήστε γαρύφαλλο σε σκόνη, αφού ξεπλύνετε πρώτα το στόμα σας με χλιαρό αλατόνερο. Πάρτε από το σακουλάκι λίγο τριμμένο γαρύφαλλο στα δάχτυλά σας και με αυτό κάντε απαλό μασάζ στα ούλα όπου βρίσκεται το δόντι που σας πονάει. Σε λίγο θα νιώσετε θα νιώσετε ανακούφιση αφού το σημείο θα έχει μουδιάσει. Αν έχετε κλωναράκια γαρύφαλλο, ακολουθήστε την διαδικασία ξεπλύματος και βάλτε 2-3 στο στόμα σας, κοντά στο σημείο από όπου έρχεται ο πόνος. Μόλις μαλακώσουν, μασήστε τα για να απελευθερώσουν τις ουσίες τους. Αν έχετε στην κουζίνα σας έλαιο από γαρύφαλλο, ακόμη καλύτερα. Πάρτε λίγο βαμβάκι, μισή κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο και το έλαιο, και αφού ξεπλύνετε με αλατόνερο, ανακατέψτε τα 2 έλαια, βουτήξτε το βαμβάκι μέσα και εφαρμόστε με απαλές κινήσεις στα ούλα. Ο πόνος θα αρχίσει να υποχωρεί πολύ γρήγορα. Η πρόχειρη ανακούφιση, δεν αντικαθιστά το γιατρό σας. Με την πρώτη ευκαιρία, πρέπει να δει το δόντι σας ο οδοντίατρος. bovary loading…

