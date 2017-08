Αύγουστος 17th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΙΓΙΟΒΙΤΣ ΤΑ ΓΚΟΛ ΤΟΥ ΠΑΟΚ



Ένα τραγικό αμυντικό λάθος του ΠΑΟΚ έδωσε προβάδισμα στην Έστερσουντ μέσα στην Τούμπα, όμως οι παίκτες του Λουτσέσκου ισοφάρισαν, ανέβασαν στροφές και πήραν τη νίκη (3-1) που τους δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα! Ο ΠΑΟΚ πήγε να βγάλει μόνος του τα μάτια του. Ευτυχώς, όμως, το ρίσκο που πήρε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στο ντεμπούτο του στον ασπρόμαυρο πάγκο, του βγήκε. Έτσι από το «παγωμένο» 0-1 στο 21ο λεπτό, φτάσαμε στην απόλυτη ανατροπή και στο 3-1 στο 88ο λεπτό, με το δεύτερο γκολ του Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς. Στο β’ μέρος ο «Δικέφαλος» είχε δύο γκολ, ένα δοκάρι, γενικά από το 63’ και μετά, όταν ο Ρουμάνος τεχνικός αποφάσισε να ρισκάρει και να βάλει στο ματς τον Πέλκα, ήταν η ομάδα που κυριάρχησε και έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Μέχρι τότε τα προβλήματα ήταν πολλά, για έναν αγχωμένο ΠΑΟΚ, που αφού βρέθηκε πίσω στο σκορ έκανε πολλά λεπτά για να συνέλθει, να φτιάξει φάσεις ακόμη και μετά το 1-1 με τον Μάτος. Η αντίδραση που έβγαλε η ομάδα είναι καλό σημάδι. Κι όπως είπε ο Λουτσέσκου το αποψινό 3-1, έτσι όπως ήρθε, τους ανήκει… ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ «4-2-3-1» Ο ΠΑΟΚ Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στο ντεμπούτο του στον ασπρόμαυρο πάγκο δεν επιφύλαξε εκπλήξεις στο αρχικό σχήμα, με το οποίο παρέταξε την ομάδα του. Ο «Δικέφαλος» ξεκίνησε με την γνωστή (γεμάτη από ξένους) ενδεκάδα, τον Ρέι μόνιμο πια κάτω από τα δοκάρια και την ίδια τετράδα στην άμυνα, που αποτελούταν από το Λέο Μάτος στο δεξί άκρο της άμυνας, τον Μαρίν Λέοβατς στο αριστερό, ενώ κεντρικό αμυντικό δίδυμο ήταν και σήμερα ο Φερνάντο Βαρέλα με τον Χοσέ Κρέσπο. Ελλείψει του τραυματία Κάνιας, το δίδυμο των αμυντικών χαφ αποτελούταν από τον Γκόικο Τσίμιροτ και τον Εβγέν Σάχοφ, με τον Ντιέγκο Μπίσεσβαρ να αναλαμβάνει τον ρόλο του επιτελικού μέσου. Στα άκρα της επίθεσης ήταν ο Τζάλμα Κάμπος στα δεξιά και ο Ρόμπερτ Μακ στα αριστερά, με τον Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς αιχμή του δόρατος ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς της Εστερσουντ, τον δικό μας (και μοναδικό Έλληνα στο γήπεδο) Σωτήρη Παπαγιαννόπουλο και τον Τομ Πέτερσον. ΤΡΙΠΛΟ ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ… ΤΡΕΧΑΤΕ ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ ΜΟΥ Με το ξεκίνημα ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον έλεγχο του αγώνα, χωρίς να έχει δημιουργήσει την επικίνδυνη φάση, αλλά η Εστερσουντ δεν έδειχνε διάθεση να απειλήσει την εστία του Ρέι, μέχρι που ήρθε η τριπλή γκάφα των παικτών του «Δικεφάλου» να δωρίσουν ένα πέναλτι από το πουθενά, με το οποίο ο Νούρι άνοιξε το σκορ στο 21ο λεπτό «παγώνοντας» τους 20.000 και πλέον φίλους των γηπεδούχων. Πρώτα ο Κρέσπο, μετά ο Λέοβατς και στο τέλος ο Ρέι έκαναν κατά συρροή λάθη, δίνοντας την ευκαιρία στον Αϊές να κερδίσει το πέναλτι, ενώ επτά λεπτά αργότερα ο Βαρέλα πρόλαβε τον επιθετικό της Εστερστουντ σε μια κόντρα-φωτιά. Οι παίκτες του Λουτσέσκου έκαναν πάνω από δέκα λεπτά για να συνέλθει, αφού νωρίτερα στο 28’ το σουτ του Μπίσεσβαρ έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Κεϊτά. Πέντε λεπτά αργότερα, χωρίς ο ΠΑΟΚ να έχει συνέλθει, από την έξυπνη εκτέλεση φάουλ του Μπίσεσβαρ, ο Μάτος έφτασε σε θέση για γκολ, αλλά το γύρισμα του δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί ο Πρίγιοβιτς. Η λύση ήρθε στο 38’ από το κεφάλι του Λέο Μάτος, που πήδηξε στο… θεό και έβγαλε τους «ασπρόμαυρους» από το αδιέξοδο, που είχε μπει από μόνος του ο «Δικέφαλος». Η ισοφάριση σε 1-1 χάρισε στον ΠΑΟΚ την ψυχολογία για να ξαναμπεί στο παιχνίδι. ΠΗΡΕ ΡΙΣΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 63’ ΚΑΙ ΜΕΤΑ Η Εστερσουντ απείλησε πρώτη στο β’ μέρος με το σουτ του Βίντγκρεν, το οποίο ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ πρόλαβε να μπλοκάρει ο Μάτος (47’) και ο Λουτ΄σεσκου αποφάσισε νωρίς (63’) να ρισκάρει βγάζοντας τον Σάχοφ και βάζοντας τον Πέλκα στη θέση του. Ο «Δικέφαλος» άρχισε να πιέζει και ο Μπίσεσβαρ στο αμέσως επόμενο λεπτό έκανε το σουτ, ο Κεϊτά απομάκρυνε την μπάλα, αλλά ο Μακ έκανε ένα κακό τελείωμα με τον γκολκίπερ της σουηδικής ομάδας εξουδετερωμένο. Και στο 66’ η κεφαλιά του Πρίγιοβιτς από την σέντρα του Κάμπος έφτασε μια ανάσα από το 2-1. Ο ΠΑΟΚ άγγιξε ξανά την ανατροπή του σκορ στο 73’, με την απευθείας εκτέλεση φάουλ, με την μπάλα να σταματά στα χέρια του Κεϊτά και στο δοκάρι της σουηδικής εστίας. Και το πολυπόθητο 2-1 και η ανατροπή ήρθε στο 77’, μετά από την σέντρα – λουκούμι του Τζάλμα Κάμπος για το κεφάλι του Πρίγιοβιτς και 2-1 για τον ΠΑΟΚ! Στο 87’ η επιμονή του Πέδρο Ενρίκε και η γροθιά στο πρόσωπο από τον Κεϊτά έφερε τον «Δικέφαλο» φάτσα με το 3-1. Ο Βραζιλιάνος κέρδισε το πέναλτι το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς! MVP: Ο Τζάλμα Κάμπος έκανε ένα μεστό, ουσιαστικό και πολύ καλό παιχνίδι. Αποτέλεσε μόνιμη πηγή κινδύνου, δημιούργησε καταστάσεις και από το δικό του πόδι βγήκε η γλυκιά σέντρα για το κεφάλι του Πρίγιοβιτς με το οποίο ο ΠΑΟΚ έφτασε στην ανατροπή. ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Ό,τι καλό δημιούργησε ο ΠΑΟΚ χτες το βράδυ απέναντι στην Εστερσουντ μέχρι το 65’ ξεκίνησε από τα πόδια του Μπίσεσβαρ, που προσπαθούσε να ισορροπήσει μόνος του στη μεσαία γραμμή χωρίς την παραμικρή βοήθεια από το δίδυμο Τσίμιροτ και Σάχοφ. Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: «Πηγή κινδύνου» για… τον ΠΑΟΚ σε κάθε κατεβασιά της Εστερσουντ από την αριστερή πλευρά, ο Μάριν Λέοβατς, με πολλά προβλήματα στο μαρκάρισμα του Αϊές. Η ΓΚΑΦΑ: Το λάθος του Λέοβατς, που άφησε την μπάλα για τον… κανένα, ήρθε ο Ρέι να το αποτελειώσει κι από το πουθενά η Οστερσουντ πήρε το πέναλτι με το οποίο άνοιξε πρώτη το σκορ. ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Νιχάουζ και ΠΑΟΚ ίσον… πέναλτι! Το’ χει η μοίρα του Ολλανδού διαιτητή όποτε παίζει το «Δικέφαλο» να στήνει την μπάλα στην άσπρη βούλα. Το έκανε πριν έξι χρόνια στο «Γουάιτ Χαρτ Λέιν» στο επικό Τότεναμ – ΠΑΟΚ 1-2, το ξαναέκανε και χτες (εις διπλούν) στην Τούμπα! Σωστές και οι δύο υποδείξεις του. ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός κι όμως στο β’ μέρος, κυρίως, έβγαλε ένα πάθος, μια αποφασιστικότητα για να γυρίσει και να πάρει ένα σκορ πρόκρισης. Με το 3-1 πάει σε μια εβδομάδα στο Εστερσουντ της Σουηδίας για να τσεκάρει το εισιτήριο της πρόκρισης για έβδομη φορά στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ. ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Ρέι, Μάτος, Λέοβατς, Πρίγιοβιτς, Κάμπος, Κρέσπο, Τσίμιροτ, Μπίσεσβαρ (74’ Ενρίκε), Σάχοφ (63’ Πέλκας), Μακ (81′ Αθανασιάδης), Βαρέλα ΕΣΤΕΡΣΟΥΝΤ (Γκρέιαμ Πότερ): Κεϊτά, Πέτερσον, Παπαγιαννόπουλος, Αϊες, Σεμά (71’ Γκερό), Βίντγκρεν, Μπασιρού, Νούρι, Μενσά, Μουκιμπί (71’ Μπέργκβιστ), Γκοντός (81′ Μπιόρκστρεμ). gazzetta

