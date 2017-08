Αύγουστος 17th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η κρίσιμη ώρα για χιλιάδες υποψηφίους έφτασε.

Την Παρασκευή 25 Αυγούστου ή τη Δευτέρα 28 Αυγούστου θα ανακοινωθούν αναλυτικά οι βάσεις των σχολών, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Παιδείας. Οι αποδόσεις των υποψηφίων στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης κινήθηκαν σε μέτριες επιδόσεις, γεγονός που ίσως οδηγήσει σε σημαντική πτώση σε των βάσεων. Ωστόσο, πιστεύεται ότι στις σχολές υψηλής ζήτησης οι βάσεις δεν θα έχουν μεγάλη πτώση. Αύξηση θα σημειώσουν οι βάσεις στα ΤΕΙ που αφορούν σε παραϊατρικές και πολυτεχνικές ειδικότητες, καθώς εξασφαλίζουν πιο γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση ενώ τα Παιδαγωγικά Τμήματα, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα έχουν άνοδο μέχρι και 1.500 μόρια, ενώ υπάρχουν και σχολές που αναμένεται να έχουμε πτώση. Στις οικονομικές σχολές αναμένεται να υπάρξει νέα πτώση, όπως αυτή του ΟΠΑ, με πτώση άνω των 600 μορίων, ενώ η Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης μπορεί να πέσει πάνω από 700 μόρια. Οι πολυτεχνικές σχολές που αποτελούν μία σταθερά αγαπημένη επιλογή των υποψηφίων δεν θα επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό καθώς φέτος τις διεκδικούν λιγότεροι –σε σχέση με πέρυσι- υποψήφιοι.

Σχολές όπως τα Οικονομικά και η Πληροφορική που επωμίστηκαν φέτος το μεγαλύτερο μέρος της αποτυχίας των υποψηφίων, θα σημειώσουν πτώση με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι στο εν λόγω επιστημονικό πεδίο θα καταγραφεί και η μεγαλύτερη πτώση. Στον αντίποδα, οι καλές επιδόσεις στα υπόλοιπα μαθήματα εκτοξεύουν Νομικές, Ιατρικές, τμήματα ΤΕΙ πολυτεχνικών και παραϊατρικών ειδικοτήτων, ενώ ο υψηλός ανταγωνισμός ανεβάζει τις βάσεις εισαγωγής και στα Παιδαγωγικά. Δείτε σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο» πού θα κινηθούν οι βάσεις στις δημοφιλείς σχολές όλων των πεδίων: Νομική Αθήνας 18.250

Νομική Θεσσαλονίκης 17.965

Νομική Κομοτηνής 17.510

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Βόλου 16.200

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ξάνθης 15.600

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Αθήνας 18.500

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 17.950

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Χανίων 15.300

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πάτρας 16.850

Πολιτικών Μηχανικών Αθήνας 16.800

Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης 15.650

Πολιτικών Μηχανικών Βόλου 14.300

Πολιτικών Μηχανικών Ξάνθης 13.800

Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας 14.650

Ιατρική Αλεξανδρούπολης 18.750

Ιατρική Αθήνας 19.150

Ιατρική Ηρακλείου 18780

Ιατρική Θεσσαλονίκης 19.050

Ιατρική Ιωαννίνων 18.850

Ιατρική Λάρισας 18820

Ιατρική Πάτρας 18.950

Φαρμακευτική Αθήνας 18.560

Φαρμακευτική Θεσσαλονίκης 18.600

Φαρμακευτική Πάτρας 18.450

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας 15.300

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αλεξανδρούπολης 11.800

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Βόλου 13.000

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης 14.300

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων 12.600

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάτρας 13.300

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ρεθύμνου 12.400

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ρόδου 11.200

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας 11.700

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Ιωαννίνων 10.500

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Φλώρινας 10.000 iefimerida

This entry was posted on Πέμπτη, Αύγουστος 17th, 2017 at 10:03 and is filed under ΠΑΙΔΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.