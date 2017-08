Αύγουστος 17th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΑΠΙΘΑΝΟΣ ΓΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 2-0 της Αθλέτικ Μπιλμπάο, σκορπίζοντας ενθουσιασμό στη Λεωφόρο, όμως έμεινε από δυνάμεις και οι Βάσκοι το εκμεταλλεύτηκαν, πετυχαίνοντας σε έξι λεπτά την ολική ανατροπή (3-2). Ο Παναθηναϊκος για 68 λεπτά τα έκανε όλα σωστά και η πρόκριση ήταν στο χέρι του. Όμως η κατάρρευσή του δεν πέρασε ανεκμετάλλευτη από τη Μπιλμπάο, που πέτυχε τρία γκολ σε έξι λεπτά και πλέον κάνει τα πράγματα εξαιρετικά δύσκολα για τη ρεβάνς. Έτσι ξεκίνησαν Ο Μαρίνος Ουζουνίδης αναγκαστικά λόγω του τραυματισμού του Ουσμάν Κουλιμπαλί αναγκάστηκε να αλλάξει την επιτυχημένη συνταγή των παιχνιδιών με την Καμπάλα. Ο Νούνο Ρέις ήταν εκείνος που ξεκίνησε βασικός στο δεξί άκρο της άμυνας. Ο Βλαχοδήμος υπερασπίστηκε την εστία του «τριφυλλιού». Αριστερό μπακ ο Χουλτ, δεξί ο Ρέις και ο Μολέδο με τον Κουτρουμπή στο κέντρο της άμυνας. Κουρμπέλης και Ζέκα στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Αριστερό εξτρέμ ο Καμπέσας, δεξί ο Λουντ, ο Άλτμαν σε επιτελικό ρόλο και στην κορυφή του 4-4-1-1 ο Μολίνς. Στον αντίποδα ο Κίκο Θιγάντα, ξεκίνησε με 4-2-3-1 την Αθλέτικ Μπιλμπάο και τον Ερέριν κάτω από τα δοκάρια, δεξί μπακ τον ντε Μάρκος, αριστερό τον Μπαλενσιάγκα και τους Λαπόρτ, Ετσέιτα στο κέντρο των μετόπισθεν. Μπενιάτ και Βέσγκα τα αμυντικά χαφ. Μουνιαϊν, Γκαρσία και Λέκουε στην μεσοεπιθετική τριπλέτα και αιχμή του δόρατος ο Αντούριθ. Λάτιν Λουντ και τρέλα στην Λεωφόρο! Ο Παναθηναϊκός έκανε το τέλειο ημίχρονο κόντρα στους Ισπανούς. Η ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη παρουσιάστηκε άριστα διαβασμένη, απόλυτα συγκεντρωμένη πάνω στο χορτάρι και η εικόνα του «τριφυλλιού» παρέπεμπε σε μια καλοκουρδισμένη μηχανή με έντεκα γρανάζια που το ένα λειτουργούσε για το άλλο και όλα μαζί για το σύνολο. Οι «πράσινοι» είχαν απάντηση στην πίεση ψηλά των Βάσκων και δεν ρίσκαραν ούτε στιγμή να πουλήσουν «κατοχή» έξω από την περιοχή. Όσες φορές δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις, ο Παναθηναϊκός σήκωνε την μπάλα με στόχο το κεφάλι του Μολίνς ή του Άλτμαν. Όταν ο αντίπαλος είχε την μπάλα, οι γηπεδούχοι ήταν σωστά τακτοποιημένοι στα 2/3 του αγωνιστικού χώρου και κατάφεραν να βγάλουν… off την επιθετική λειτουργία των φιλοξενούμενων. Ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που έπρεπε σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού και πιστοποίησε την εξαιρετική του εικόνα για τα δεδομένα της αναμέτρησης, όντας απόλυτα κυνικός στο επιθετικό τρίτο! Στο 29′ δημιούργησε την πρώτη του και μοναδική μεγάλη ευκαιρία και σε αντίθεση με όσα έκανε κόντρα στην Καμπάλα, την έστειλε στο πλεκτό! Ο Λουντ μετά από σέντρα του Καμπέσας και κεφαλιά του Μολίνς, έκανε μία φανταστική, made in… Brazil ενέργεια, χόρεψε τον Ντε Μάρκος, μπήκε περιοχή και με το δεξί έγραψε το 1-0 και τρέλανε την Λεωφόρο! Το όνειρο έγινε εφιάλτης! Με φόρα από το πρώτο ημίχρονο μπήκε ο Παναθηναϊκός στην επανάληψη και έφτιαξε το καλύτερο δυνατό σενάριο στην αρχή του δευτέρου μέρους. Μια ατομική ενέργεια του Λουντ έφερε ανισορροπία στην άμυνα της Αθλέτικ, η μπάλα έφτασε στον Καμπέσας και ο νεαρός εξτρέμ «πυροβόλησε» με το αριστερό για το 2-0! Το «τριφύλλι» από νωρίς είχε σκορ που τον έβαζε γερά στο κόλπο της πρόκρισης και απλά έπρεπε να διαχειριστεί σωστά αυτό το προβάδισμα! Μέχρι το 68′ οι Βάσκοι ήταν ακίνδυνοι, πιο πολύ φαινόταν πως θα έρθει ένα τρίτο «πράσινο» γκολ παρά αυτό που ακολούθησε στην πραγματικότητα… Το τέρμα του Αντούριθ στο 68′ μείωσε το σκορ για τους Βάσκους και σε εκείνο το σημείο ο Παναθηναϊκός κατέρρευσε. Το όνειρο έγινε εφιάλτης μέσα σε έξι λεπτά. Στο 71′ ο Ντε Μάρκος έπιασε ξανά την άμυνα στον ύπνο για το 2-2 και στο 74΄ ο Αντούριθ με πέναλτι έφερε την ολική ανατροπή στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός πέταξε ότι είχε χτίσει στην μεγαλύτερη διάρκεια του ματς αν και θα μπορούσε στις καθυστερήσεις να μείνει ζωντανός. Το τετ-α-τετ του Δώνη, όμως δεν κατέληξε στα δίχτυα, το 2-3 παρέμεινε μέχρι το τέλος και πλέον η ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη θέλει μία άνευ προηγουμένου υπέρβαση στην χώρα των Βάσκων για να περάσει. Πράγματα που δεν γίνονται και κάθε μέρα… MAN OF THE MATCH: Αντούριθ. Τι και αν βρίσκεται στα 36, τι και αν έχει χάσει την ταχύτητα του παρελθόντος. Παραμένει ένας από τους πιο αξιόπιστους επιθετικούς στην Ευρώπη που την μισή φάση την κάνει γκολ. Μειώνει με κεφαλιά και ευστοχεί στο πέναλτι για να βάλει μπροστά την ομάδα του. ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Μουνιαίν. Ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του στο δεύτερο μέρος και αυτόματα η Αθλέτικ έγινε πιο ουσιώδης δημιουργικά. Από τα δικά του πόδια η μπάλα πηγαίνει συστημένη στο κεφάλι του Αντούριθ για το πρώτο γκολ των Βάσκων. Από κει και πέρα και όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, ο Ρόμπιν Λουντ έκανε μεγάλο παιχνίδι. Σκόραρε μετά από φανταστική ενέργεια το πρώτο, δημιούργησε το δεύτερο με «μπούκα» και ήταν πολύ καλός. Σπουδαίο παιχνίδι και από τον Κάρλος Ζέκα στην μεσαία γραμμή που για πρώτη φορά άκουσε το όνομά του στην Λεωφόρο, δείγμα των όσων έκανε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Όταν παίζεις απέναντι σε μία από τις καλύτερες ισπανικές ομάδες απαγορεύεται να χάνεις την γη κάτω από τα πόδια σου. Πολύ απλά γιατί θα το πληρώσεις και μάλιστα ακριβά. Ο Παναθηναϊκός από το 68′ όταν και δέχθηκε το 2-1 μέχρι και το 74΄ τα έκανε όλα λάθος, ήταν λες και κάποιος τράβηξε το καλώδιο από την πρίζα και το «τριφύλλι» κατέρρευσε! Τρία γκολ μέσα σε ένα εξάλεπτο. Αυτό τα λέει όλα. Ανεπίτρεπτη αντίδραση… Η ΓΚΑΦΑ: Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης μπήκε στο παιχνίδι για να δώσει το κάτι παραπάνω στον Παναθηναϊκό αλλά στην πρώτη του επαφή με την μπάλα «πούλησε» την κατοχή με παράλληλη πάσα στο αμυντικό τρίτο της ομάδας του και έδωσε την ευκαιρία στην Μπιλμπάο να κλέψει και να κερδίσει το πέναλτι που την έβαλε μπροστά με 3-2! ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Πορτογάλος ρέφερι, Μάνουελ Ντε Σόουζα ξεκάθαρα μοίρασε τα… σπόρια υπέρ της Αθλέτικ αλλά σε καμία περίπτωση δεν έκανε το λάθος που να διαμόρφωσε την εικόνα του ματς. Σωστή υπόδειξη πέναλτι υπέρ των Βάσκων, καθώς ο Μολέδο ανατρέπει καθαρά τον Γουίλιαμς. ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA.GR: Ο Παναθηναϊκός μέχρι το 68′ τα έκανε όλα σωστά. Είχε βάλει δύο γκολ, ήταν ανώτερος, δεν απειλήθηκε λεπτό από την Αθλέτικ. Μέχρι εκείνο το λεπτό είχε κάνει ένα μεγάλο βήμα πρόκρισης! Μέσα σε έξι λεπτά και μετά την μείωση του σκορ εξαφανίστηκε από το χορτάρι και οι Ισπανοί τον… τιμώρησαν με τρία γκολ! Μιλάμε για μία μοναδική αυτοκτονία από το «τριφύλλι» που πλέον ψάχνει ένα ποδοσφαιρικό θαύμα την επόμενη εβδομάδα στο Μπιλμπάο. Οι συνθέσεις Παναθηναϊκός (Μαρίνος Ουζουνίδης): Βλαχοδήμος, Ρέις, Μολέντο, Κουτρουμπής, Χουλτ, Λουντ, Ζέκα, Κουρμπέλης, Καμπέσας (84′ Δώνης), Άλτμαν (51′ Λουτσιάνο), Μολίνς (73′ Χατζηγιοβάνης) Αθλέτικ Μπιλμπάο (Χοσέ Άνχελ Θιγάντα): Ερερίν, Όσκαρ ντε Μάρκος, Ετσέιτα, Λαπόρτ, Μπαλενθιάγκα, Βέσγκα, Μπενιάτ (77′ Μικέλ Σαν Χοσέ), Λέκουε (57′ Ινιάκι Γουίλιαμς), Ραούλ Γκαρσία, Μουνιαΐν (85′ Σουσαέτα), Αντούριθ gazzetta

