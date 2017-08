Αύγουστος 17th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και την πρέπουσα κατάνυξη και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε και φέτος στη Σαμαρίνα, το υψηλότερο χωριό της Ελλάδας( σε υψόμετρο 1500 μέτρων) η Κοίμηση της Θεοτόκου στον ναό της Μεγάλης Παναγίας. Οι τετραήμερες εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Δευτέρα 14/8 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 18/8 με τον εορτασμό του Νεομάρτυρος Δημητρίου του Σαμαριναίου. Την Δευτέρα το απόγευμα τελέσθηκε ο Μέγας Εσπερινός με Αρτοκλασία στον οποίο προεξήρχε ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Ζώγκας με τη συμμετοχή του εφημερίου Σαμαρίνας π.Ευθυμίου Καραπούλιου και του συνταξιούχου πρώην εφημερίου γέροντος Γεωργίου Τασιούλη. Την κυριώνυμο τελέσθηκε Πανηγυρική Θεία Λειτουργία με συμμετοχή εκατοντάδων Σαμαριναίων. Την Τρίτη το απόγευμα τελέσθηκε Πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γρεβενών κ. Δαβίδ.

Την επόμενη ημέρα το πρωί ο Σεβασμιώτατος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία, με τη συμμετοχή Κληρικών της Μητροπόλεως Γρεβενών , την παρουσία Εκπροσώπων της Κυβέρνησης, Βουλευτών, των τοπικών αρχόντων και εκατοντάδων πιστών που κάθε χρόνο τέτοια μέρα επισκέπτονται τη Σαμαρίνα. Στη συνέχεια ,στο προαύλιο του Ιερού Ναού πραγματοποιήθηκε ο βλάχικος παραδοσιακός χορός «Τσιάτσιος», όπου η παράδοση θέλει να ξεκινάει πρώτος ο Επίσκοπος με τους Ιερείς και να ακολουθεί ο λαός. Να σημειώσουμε ότι ο Σεβασμιώτατος κατά την επίσκεψή του στη Σαμαρίνα, έτυχε θερμής υποδοχής από τους κατοίκους και τους επισκέπτες του χωριού.

