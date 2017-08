Αύγουστος 17th, 2017 by Σταματίνα

Όχι μόνο αμετανόητοι αλλά και άκρως προκλητικοί, αποδεικνύονται οι ιδιοκτήτες μεγάλων τουριστικών μονάδων, οι οποίοι αν και πιάστηκαν πέρσι στα πράσα για φοροδιαφυγή, δεν δίστασαν να πράξουν και φέτος μια από τα ίδια.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΑΑΔΕ μόλις ολοκλήρωσε την επεξεργασία των στοιχείων από τους πρώτους δειγματοληπτικούς ελέγχους που έγιναν κυρίως με βάση τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του προηγούμενου μήνα και τα αποτελέσματα είναι άκρως αποκαλυπτικά, καθώς από το δείγμα των 712 μικρών και μεγάλων μονάδων– το ίδιο ακριβώς με πέρσι- εκτιμάται ότι υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων και εκτιμώμενων εσόδων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες ξεπερνάνε το 1 εκατ. Ευρώ ανά περίπτωση και μόνο για τον Ιούνιο! Συγκεκριμένα, σε 4 ξενοδοχεία δυναμικότητας άνω των 300 δωματίων και τουλάχιστον 4 αστέρων, που βρίσκονται στην Κέρκυρα, στη Ρόδο (τα δύο) και στην Ηλεία, εκτιμάται ότι έχει στηθεί ένα απίστευτο πάρτι φοροδιαφυγής και η συνέχεια των ελέγχων αναμένεται να βγάλει κι άλλα λαβράκια. Σε 2 άλλες περιπτώσεις μονάδων στη Σαντορίνη και στην Ανατολική Αττική, αυτό που σήμανε συναγερμό ήταν ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν δίστασαν να υποβάλουν μηδενικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, παρά το ότι σε προληπτικούς ελέγχους που είχαν προηγηθεί, είχαν βρεθεί εκτεθειμένες. Μια ακόμα περίπτωση, στη Χαλκιδική, έχει καταταχθεί, επίσης, στην ομάδα υψηλού κινδύνου, χωρίς να γίνει καν επιτόπιος ή εξ αποστάσεως έλεγχος για την αναντιστοιχία δηλούμενων- πραγματικών τιμών (άρα και τζίρου) ανά διανυκτέρευση, καθώς και σε αυτή την υπόθεση τα ευρήματα του προληπτικού ελέγχου οδηγούν σε πολύ μεγάλες αποκλίσεις άρα και σε απόκρυψη εισοδήματος μαμούθ.



Ποια είναι η μέθοδος που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για να «τσιμπήσει» τους φοροφυγάδες; Η ίδια ακριβώς με πέρσι και εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι είναι λίαν αποδοτική. Οι ελεγκτές πραγματοποιούν συγκρίσεις τιμών, αξιοποιώντας τις γνωστές ηλεκτρονικές πλατφόρμες (Booking, Trivago κ.λ.π.) όπου οι μονάδες υποχρεωτικά αναρτούν τιμοκαταλόγους για να γίνονται οι κρατήσεις, τα sites των ίδιων των μονάδων, τις πληροφορίες που αντλούν τηλεφωνικά ως πελάτες από τις μονάδες, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις επιτόπιας παρουσίας ελεγκτών ως πελάτες, πριν ζητήσουν τα φορολογικά βιβλία των μονάδων. Αν όλα αυτά τα στοιχεία αποκλίνουν σημαντικά από τα όσα δηλώνουν οι επιχειρήσεις στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, τότε σημαίνει συναγερμός και ξεκινά ο έλεγχος σε βάθος. Το θετικό είναι ότι πέρα από τις ακραίες περιπτώσεις φοροδιαφυγής, η μεγάλη μάζα των μονάδων που ελέγχθηκαν πέρσι- και ξαναελέγχθηκαν φέτος- δείχνει να συμμορφώνεται. Είναι ενδεικτικό ότι τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα τους τον Ιούνιο εμφανίζουν αύξηση κατά 21% σε σχέση με πέρσι, η οποία κατά το ήμισυ οφείλεται στην αύξηση του αριθμού των επισκεπτών και των τιμών ανά διανυκτέρευση και κατά το άλλο ήμισυ στην αυτοσυμμόρφωση. iefimerida loading…

