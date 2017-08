Αύγουστος 17th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΜΕ ΔΕΚΑ ΠΑΙΧΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 58′ Η ΕΝΩΣΗ, ΛΟΓΩ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΛΙΒΑΓΙΑ



Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο Βέλγιο, έμεινε με δέκα από το 58′, όμως έφυγε αλώβητη (0-0) από την έδρα της Μπριζ, δείχνοντας ότι μπορεί να προκριθεί! Ο Μανόλο Χιμένεθ έλεγε στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης ότι η ΑΕΚ είναι το φαβορί. Μετά το πρώτο ματς στο Jan Breydel, μπορεί το τελικό αποτέλεσμα να μην αλλάζει τρομερά τις ισορροπίες του ζευγαριού αλλά σίγουρα δίνει πίστη στην Ενωση ότι μπορεί να τα καταφέρει στη ρεβάνς του ΟΑΚΑ, αφού είδε ότι απέναντι της δεν έχει μια καλύτερη ομάδα. Αν και με 10 από την -αυστηρή- αποβολή του Λιβάια στο 58′, οι Κιτρινόμαυροι του 3-5-2 έμειναν προσηλωμένοι στο πλάνο τους, έκαναν αυτό που έπρεπε για να μην απειληθούν ουσιαστικά καθόλου και αν ήταν πιο προσεκτικοί θα μπορούσαν να είχαν βάλει γκολ από νωρίς. Η επιλογή του Χιμένεθ να παρατάξει την ομάδα με 3-5-2, έκανε τους περισσότερους να πιστεύουν ότι η Ενωση θα μπει στο γήπεδο για να αμυνθεί. Τελικά μπήκε για να βάλει γκολ και έκανε τις φάσεις για να το καταφέρει αλλά… Οι δύο καλές φάσεις στο πρώτο 5λεπτο, που δημιουργήθηκαν από τον Μάνταλο, δεν έγιναν γκολ, όπως και το σουτ του Σιμόες από καλή θέση στο 12′. Οι Κιτρινόμαυροι ήταν απολύτως σοβαροί πίσω, ήλεγχαν τον ρυθμό του αγώνα και με τον Μάνταλο να κάνει πολύ καλό ματς σαν χαφ, έβγαλαν από το ματς την Μπριζ. Οι Βέλγοι προσπάθησαν να πάρουν κάποια μέτρα στο γήπεδο μετά το 15′-20′ και όντως τα πήραν, χωρίς όμως να βάλουν δύσκολα στην ΑΕΚ. Οι γηπεδούχοι δεν μπορούσαν να γίνουν απειλητικοί και ουσιαστικά δεν απασχόλησαν ποτέ τον Ανέστη, την ίδια ώρα που όποτε έβγαινε μπροστά η Ενωση, έδινε την εντύπωση ότι μπορούσε να κάνει κάτι καλό. Σε αυτό βοηθούσε και ο τρόπος παιχνιδιού του Λιβάια, ο οποίος έβγαινε εκτός περιοχής, υποδεχόταν σωστά την μπάλα και επίσης σωστά την έσπαγε στα άκρα, βοηθώντας στο να ανέβουν και να πατήσουν οι Λόπες-Μπακάκης. Ετσι ήρθε, άλλωστε, η ευκαιρία του Πορτογάλου αριστερού μπακ στο 38′ με το άστοχο σουτ εντός περιοχής. Στο δεύτερο μέρος η Μπριζ μπήκε με στόχο να πιέσει και πήρε την μπάλα, απειλώντας για πρώτη φορά στο 53′ με την κεφαλιά του Μέχελ μετά την σέντρα του Βανάκεν. Ο Χιμένεθ έκανε την πρώτη κίνηση του λίγα λεπτά μετά, στο 58′, με την είσοδο του Χριστοδουλόπουλου αντί του ακίνδυνου Κλωναρίδη αλλά δευτερόλεπτα μετά ο διαιτητής Κασάι έδειξε αυστηρή δεύτερη κίτρινη στον Λιβάια για πάτημα σε αντίπαλο, αφήνοντας την ΑΕΚ με 10 παίκτες… Εξέλιξη, πάντως, που δεν επηρέασε τους Κιτρινόμαυρους ανασταλτικά. Οι παίκτες του Χιμένεθ διατήρησαν τη σοβαρότητα τους, έμειναν πιστοί στο πλάνο τους και ουσιαστικά δεν επέτρεψαν τίποτα παρά μόνο ακίνδυνα σουτ και επίσης ακίνδυνες σέντρες στους Βέλγους. Με την είσοδο του Γιόχανσον αντί του Μάνταλου ο Ισπανός τεχνικός έδειξε, με δεδομένο ότι η ομάδα ήταν με 10 παίκτες, ότι τον ενδιέφερε περισσότερο το να μείνει το «μηδέν» πίσω κι ας έμενε το «μηδέν» μπροστά και έτσι έγινε, αφού δεν υπήρξε κάποια άλλη αξιόλογη φάση μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του Κασάι. Man of the match: Πολύ καλή εμφάνιση από τον Τσιγκρίνσκι, ο οποίος κατηύθυνε σωστά την άμυνα τριών και καθάρισε όλες τις φάσεις στις οποίες μπήκε. Ετσι θέλει πάντα τον Ουκρανό η ΑΕΚ. Αδύναμος κρίκος: Ο Ντένις της Μπριζ δεν έκανε ουσιαστικά τίποτα. Θεωρητικά -και δεν έχουμε λόγο να αμφιβάλουμε- είναι από τους πιο επικίνδυνους παίκτες των Βέλγων αλλά δεν φάνηκε καθόλου. Στο ύψος του: Ο Μάνταλος αγωνίστηκε ως χαφ και ήταν πολύ καλός, ειδικά στο πρώτο 45λεπτο. Πολύ καλός και ο Βράνιες, ο οποίος δεν έχασε μονομαχία, ενώ ο Ανέστης ήταν σταθερός σε κάθε σέντρα και απέκρουσε και ένα-δύο σουτ εκτός περιοχής. Η γκάφα: Δεν υπήρξε κάποια φάση που να μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι. Το στραγάλι: Υπερβολική, για να μην πούμε κάτι χειρότερο, η αποβολή του Λιβάια με αυτή την 2η κίτρινη κάρτα. Γενικά ο Κασάι ήταν πιο ελαστικός με τους Βέλγους. Το ταμείο του Gazzetta: Η ΑΕΚ έφυγε από το Μπριζ αλώβητη και αυτό είναι θετικό. Αν έβαζε, φυσικά, έστω ένα γκολ, θα ήταν ακόμη καλύτερη αλλά όπως και να έχει η Ενωση είδε ότι δεν έχει απέναντι της κάποιο θηρίο και στο ΟΑΚΑ μπορεί να πάρει την πρόκριση. Αρκεί, φυσικά, να παρουσιαστεί το ίδιο σοβαρή και να μην παρασυρθεί από τον κόσμο επειδή θα είναι εντός έδρας. Η Μπριζ θέλει μεγάλη προσοχή στις αντεπιθέσεις. Κλαμπ Μπριζ (Ιβάν Λέκο): Χόρβαθ, Σίμονς, Βόσεν (57′ Γουέσλεϊ), Παλάσιος (72′ Ρεφαέλοβ), Λιμπόμπ, Βανάκεν, Ντένσβιλ, Βόρμερ, Νακαμπά, Ντένις (80′ Ντιαμπί), Μέχελ. ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Ανέστης, Βράνιες, Τσιγκρίνσκι, Τσόσιτς, Μπακάκης, Λόπες, Σιμόες (86′ Αϊντάρεβιτς), Γαλανόπουλος, Μάνταλος (73′ Γιόχανσον), Κλωναρίδης (58′ Χρισατοδουλόπουλος), Λιβάια. gazzetta

