Αύγουστος 17th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την ανάρτηση στο Taxis των σημειωμάτων του ΕΝΦΙΑ, καθώς από την Παρασκευή αρχίζει η διαδικασία της εκκαθάρισης του φετινού φόρου, ο οποίος για μια ακόμα χρονιά θα υπολογιστεί με πλασματικές αντικειμενικές αξίες. Προαναγγέλλοντας την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης, η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε, ως πρώτο βήμα, ότι η εφαρμογή για την υποβολή Ε9 έτους 2017 δεν θα είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή το πρωί και μέχρι την ολοκλήρωση της έκδοσης – ανάρτησης των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φετινού ΕΝΦΙΑ και το άνοιγμα των τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017.

Η συνέχεια είναι… γνωστή: εκκαθάριση με βάση τις αντικειμενικές αξίες του 2007, οι οποίες αναπροσαρμόστηκαν οριζόντια και αυθαίρετα με νέα Απόφαση το 2016, παρά το ότι το ΣτΕ είχε ζητήσει την ευθυγράμμιση των αντικειμενικών με τις εμπορικές τιμές. Είναι ενδεικτικό ότι σε 6 περιοχές, όπου οι κάτοικοι έκαναν προσφυγές- στη Α’ και Γ’ Ζώνη Φιλοθέης, στη Στ’ Ζώνη Ψυχικού, στο Πολύδροσο των Δελφών, στον οικισμό Επταλόφου Δελφών και στο Νέο Βουτζά Αττικής- το ΣτΕ αποφάσισε την ακύρωση των τιμών του 2016 και το υπουργείο Οικονομικών υποχρεώθηκε σε συγκρότηση ειδικών επιτροπών για τις εν λόγω περιοχές, χωρίς να υπάρχει, όμως, ακόμα καμία απόφαση για νέα αναπροσαρμογή των αξιών. Ως γνωστόν, με τη… βούλα του Επικαιροποιημένου Μνημονίου, η ευθυγράμμιση αντικειμενικών- εμπορικών τιμών αναβλήθηκε εκ νέου ως το τέλος του έτους, όπου υποτίθεται ότι θα έχει νομοθετηθεί και τεθεί σε λειτουργία ένα σύστημα αξιών, με βάση κυρίως τα νέα συμβόλαια μεταβιβάσεων. Το εγχείρημα χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά δύσκολο και τεχνικά και μεθοδολογικά, λόγω της οικτρής κατάστασης στην κτηματαγορά και όλοι οι εμπλεκόμενοι απεύχονται το αλαλούμ στον υπολογισμό του φόρου ακινήτων του 2018, ο οποίος θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί στα νέα δεδομένα (αλλαγές συντελεστών), χωρίς να πάψει να αποδίδει τουλάχιστον 2,6 δις ευρώ. Στην παρούσα φάση, περίπου 6,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες θα κληθούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη, με την πρώτη δόση να είναι καταβλητέα ως το τέλος Σεπτεμβρίου, δηλαδή μαζί με τη 2η δόση του φόρου εισοδήματος. Οι μοναδικοί κερδισμένοι είναι όσοι έχουν αγροτεμάχια, αφού το υπουργείο Οικονομικών προτίμησε να τους εξαιρέσει για δύο ακόμα χρονιές από το Συμπληρωματικό Φόρο, παρά να βρεθεί αντιμέτωπο με το διαφαινόμενο χάος λόγω των πολλών λαθών στην καταγραφή των χαρακτηριστικών των εκτός σχεδίου ακινήτων στα Ε9.

Από τη διαδικασία της εκκαθάρισης θα διαπιστωθεί, επίσης, η φετινή «ζημιά» από τα «φαρμακερά» τεκμήρια, που συστηματικά οδηγούν όλο και περισσότερους χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους ακόμα και ανέργους, εκτός πλαισίου εκπτώσεων και απαλλαγών. Σημειωτέον ότι η εφαρμογή του Taxis για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) 2018, δεν θα είναι διαθέσιμη στις 18/8, μεταξύ 11:00 και 15:00, ενώ όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες του Περιουσιολογίου (όπως το Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., υποβολές δηλώσεων Ε9 ετών 2010-2016), θα είναι διαθέσιμες κανονικά, καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

