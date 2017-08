Αύγουστος 17th, 2017 by Σταματίνα

Να γιατί το καλοκαίρι είναι σύμμαχος των γυναικών που προσπαθούν να κάνουν παιδί με εξωσωματική.



Το να υποβάλλεται μια γυναίκα σε διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης, είναι μια εμπειρία αρκετά ψυχοφθόρα αφου δεν έχει πάντα τα επιθυμητά αποτελέσματα. Σύμφωνα όμως με Πανεπιστήμιο Ghent του Βελγίου, οι πιθανότητες να τα καταφέρει, διπλασιάζονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Για την ακρίβεια, ο ήλιος και οι υψηλές θερμοκρασίες ένα μήνα πριν από την προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης, βοηθούν σημαντικά στην επιτυχημένη της έκβαση. Μελετώντας 11.000 ασθενείς επί έξι χρόνια, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι συνθήκες που περιβάλλουν τις γυναίκες ένα μήνα πριν από την προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτυχία. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι μια, θαυματουργή σε πολλά επίπεδα, βιταμίνη της οποίας η παραγωγή αυξάνεται κατά τους θερινούς μήνες. Ποια είναι αυτή; ΜΙλάμε για τη βιταμίνη D. Η απευθείας έκβαση στον ήλιο βοηθά την αυξημένη παραγωγή βιταμίνης D και αυτό, με τη σειρά του, επιδρά στην καλή έκβαση της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Όπως υποστηρίζουν οι Βέγλοι επιστήμονες, «ο καλός, ζεστός καιρός και το φως επιδρούν στις ορμόνες και στην ωρίμανση των ωαρίων».



Τα οφέλη του ήλιου όμως δεν σταματούν στο γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα, αλλά επεκτείνονται και στο ανδρικό σπέρμα. Η βιταμίνη D αυξάνει και τη λίμπιντο σε όσους προσπαθούν να γίνουν γονείς με φυσικό τρόπο. Αφεθείτε στην θετική επίδραση του ήλιου λοιπόν (αλλά ποτέ χωρίς τον αντηλιακό σας!) bovary loading…

