Αύγουστος 17th, 2017 by Σταματίνα

Μεγάλες αλλαγές είχαμε στην κατάταξη με τους πιο δημοφιλείς οδηγούς της Formula 1 για το 2017 στο πλαίσιο μίας παγκόσμιας έρευνας μεταξύ 150.000 συμμετεχόντων από 194 χώρες. Ο Λιούις Χάμιλτον αποτελεί αυτή τη στιγμή τον πιο δημοφιλή οδηγό της Formula 1. Σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα μεταξύ φίλων του αθλήματος, το 20,7% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι ο Βρετανός είναι ο αγαπημένος τους εν ενεργεία οδηγός. Στη δεύτερη θέση πλασαρίστηκε ο Φερνάντο Αλόνσο με 18,3% των προτιμήσεων και το βάθρο συμπλήρωσε ο Κίμι Ραϊκόνεν με ποσοστό 14,3%.



Ο Σεμπάστιαν Φέτελ κατέλαβε την τέταρτη θέση με 13,4% των ψήφων, αν και η Ferrari παραμένει με διαφορά η πιο αγαπημένη ομάδα της Formula 1. Η Scuderia συγκέντρωσε των 31,9% των προτιμήσεων στο σχετικό ερώτημα, ενώ η Mercedes περιορίστηκε σχεδόν στα μισά ποσοστά με 16,2%. Ακολουθούν οι McLaren και Red Bull με 15,8% και 14,1% αντίστοιχα, ενώ η Williams έχει μείνει πολύ πίσω και αρκείται σε μόλις 5,0% των ψήφων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε εφέτος από το Motorsport Network σε συνεργασία με τη γνωστή εταιρεία Nielsen Sports και συμμετείχαν 148.170 φίλοι της Formula 1 από 194 διαφορετικές χώρες. Η προηγούμενη δημοσκόπηση είχε πραγματοποιηθεί το 2015 από τον Σύνδεσμο Επαγγελματιών Οδηγών Αγώνων GPDA και εκεί είχε αναδειχθεί πρώτος ο Ραϊκόνεν, με δεύτερο και πάλι τον Αλόνσο και τρίτο τον Μπάτον. Ο Χάμιλτον είχε συγκεντρώσει τότε περίπου 10% των ψήφων, άρα διπλασίασε τα ποσοστά του μέσα σε μόλις δύο χρόνια.



Πάντως, οι οπαδοί της Formula 1 ψηφίζουν σε μεγάλο ποσοστό με εθνικά κριτήρια. Για παράδειγμα, στην εφετινή έρευνα έλαβε ο Ραϊκόνεν το 85% των ψήφων από τη Φινλανδία και ο Μαξ Φερστάπεν πάνω από το 80% των προτιμήσεων από την Ολλανδία. Αυτό πάντως δεν βοήθησε τον νεαρό Ολλανδό να μπει στην κορυφαία πεντάδα.

