Αύγουστος 17th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Αποκλεισμό των δημοσιογράφων του AΝΤ1 και του ΣΚΑΪ από την κάλυψη της επίσκεψης του πρωθυπουργού στις καμένες περιοχές της Ανατολικής Αττικής καταγγέλλει η ίδια η ΕΣΗΕΑ. Ο δημοσιογράφος του AΝΤ1 και ταμίας του διοικητικού συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ, Χρήστος Μαζανίτης, και ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΙ, Μιχάλης Τεζάρης αποκλείστηκαν από την περιοχή της επίσκεψης με απόφαση των υπευθύνων που ήταν αρμόδιοι για την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, ενώ την ίδια ώρα επετράπη κανονικά και όπως οφείλεται η είσοδος στους δημοσιογράφους της ΕΡΤ και του Alpha. Η ΕΣΗΕΑ επιρρίπτει ευθύνες στην ΕΛΑΣ, υπογραμμίζοντας πως ο ρόλος της δεν είναι η «επιλογή των δημοσιογράφων που θα καλύψουν ειδησεογραφικά τα γεγονότα».

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ με τίτλο «Το Διοικητικό Συμβούλιο καταγγέλλει την επιλογή δημοσιογράφων από την ΕΛ.ΑΣ.» Σήμερα το μεσημέρι, ο πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε το φυλάκιο της Αγίας Κυριακής, στο Πολυδένδρι Αττικής, προκειμένου να συνομιλήσει με το προσωπικό της Πυροσβεστικής, που επί τρεις ημέρες καταβάλλει υπεράνθρωπο αγώνα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Όμως, παρόλο που η επίσκεψη καλύφθηκε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ, έναν ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό και πλήθος φωτογράφων, αστυνομικοί που βρίσκονταν στα μπλόκα γύρω από την περιοχή της Αγίας Κυριακής έκαναν επιλογή των δημοσιογράφων που θα κάλυπταν το γεγονός. Στο πλαίσιο αυτών των εντολών, δεν επετράπη η κάλυψη της επίσκεψης σε δύο δημοσιογράφους, μεταξύ των οποίων και στον Ταμία του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ Χρήστο Μαζανίτη, που απομακρύνθηκαν σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από τον τόπο της επίσκεψης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καλεί την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. να αντιληφθεί ότι ο ρόλος της στις δύσκολες στιγμές- όπως αυτές των τελευταίων ημερών με τις πυρκαγιές σε Αττική, Ζάκυνθο, Ηλεία και άλλες περιοχές- είναι η προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και όχι η επιλογή των δημοσιογράφων που θα καλύψουν ειδησεογραφικά τα γεγονότα. iefimerida

