Αύγουστος 17th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Οι βοριάδες του Αυγούστου αλλά και η άνοδος της θερμοκρασίας θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού τις επόμενες ημέρες. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σύμφωνα με την ΕΜΥ, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο την ημέρα έως 7 μποφόρ. Επιλέξτε την πόλη που θέλετε στην παρακάτω μετεωρολογική εφαρμογή, για να δείτε τον καιρό που θα κάνει εκεί τις επόμενες 4 ημέρες:

Πιο αναλυτικά ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα έχει ως εξής: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ Καλός καιρός με συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα με λίγες βροχές στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 35 βαθμούς. ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Καλός καιρός με λίγη συννεφιά στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο, η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Γενικά αίθριος ο καιρός με λίγη συννεφιά στα βόρεια που είναι κατά τόπους αυξημένη το απόγευμα. Οι άνεμοι κι εδώ βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς. ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ Μόνο στην Κρήτη αναμένονται λίγες βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 24 έως 30 και στη νότια Κρήτη έως 33 βαθμούς. ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Καλός καιρός με πρωταγωνιστές τους βοριάδες που θα φτάνουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. ΑΤΤΙΚΗ Καλός καιρός με ανέμους βόρειους έως 6 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Λίγη συννεφιά από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 -34 βαθμούς.

