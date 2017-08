Αύγουστος 16th, 2017 by Σταματίνα

H Grivalia Hospitality συμφώνησε στην απόκτηση του 80% της εταιρίας Ναυσικά Α.Ε., μισθώτριας των Αστεριών στην Γλυφάδα. Ειδικότερα όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ ανακοινώνει ότι η ξενοδοχειακή της πλατφόρμα Grivalia Hospitality S.A. («Grivalia Hospitality») που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, υπέγραψε δεσμευτικό προσύμφωνο απόκτησης του 80% των μετοχών της εταιρίας Ναυσικά Α.Ε.



Η Ναυσικά ΑΕ έχει μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος την μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου των Αστεριών της Γλυφάδας το οποίο ανήκει στην ΕΤΑΔ. Στο ακίνητο λειτουργούσε κατά το παρελθόν το ξενοδοχείο «Αστέρια». «Σκοπός της Grivalia Hospitality και των συνεταίρων της στο έργο αυτό είναι να αναβιώσουν το ξενοδοχείο, ανακατασκευάζοντάς το πρωτίστως με σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον και διαμορφώνοντάς το σε υπερπολυτελές ξενοδοχείο διεθνούς εμβέλειας (με bungalows και καμπάνες) διαχειριζόμενο από αναλόγου βεληνεκούς διεθνή ξενοδοχειακή αλυσίδα στα πρότυπα των επιτυχημένων city resorts του εξωτερικού» σημειώνεται. Με την ολοκλήρωση αυτής της σημαντικής επένδυσης, προστίθεται, θα δημιουργηθεί μία πρότυπη ξενοδοχειακή μονάδα με σαφή αναφορά στο παρελθόν του ιστορικού ξενοδοχείου «Αστέρια», η οποία θα αναδείξει το φυσικό πλούτο της περιοχής, θα αναβαθμίσει σημαντικά το παραλιακό μέτωπο της Αττικής και θα προσελκύει τουρισμό υψηλού επιπέδου με άμεσα οφέλη τόσο για την τοπική όσο και για την ευρύτερη οικονομία. Το τίμημα που ανέρχεται σε 17,174 εκατ. ευρώ, κάλυψε κυρίως υποχρεώσεις του πωλητή προς δημόσιους οργανισμούς και ασφαλιστικά ταμεία. Επιπρόσθετα, η Grivalia Hospitality ανέλαβε την αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, υπέρ ιδιώτη δανειστή, συνολικού ύψους 12,325 εκατ. ευρώ. Με την υπογραφή του προσυμφώνου συστάθηκε παρακαταθήκη του 80% των μετοχών της Ναυσικά Α.Ε. υπέρ της Grivalia Hospitality. Η υπογραφή του οριστικού συμφωνητικού μεταβίβασης των μετοχών αναμένεται στις αρχές του 2018.



Ο κ. Γεώργιος Χρυσικός, Διευθύνων Σύμβουλος τηςGrivalia Properties ΑΕΕΑΠ και Πρόεδρος της Grivalia Hospitality, δήλωσε πως «Κατά τους 7 τελευταίους μήνες, η Grivalia Hospitality έχει ξεκινήσει την επενδυτική της δραστηριότητα και προσανατολίζεται σε στοχευμένες εξαγορές κυρίως στην Ελλάδα, με όραμα την μεγιστοποίηση της αξίας για τους μετόχους της, τους ανθρώπους της και την κοινωνία. Στόχος της εταιρείας είναι να αναδειχτεί σύντομα σε πρωταγωνίστρια δύναμη στην εγχώρια τουριστική αγορά. Στο πλαίσιο αυτό είμαστε πολύ υπερήφανοι που η Grivalia Hospitality θα προσθέσει στο χαρτοφυλάκιό της ένα ακόμη εμβληματικό ακίνητο. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μαζί με τους συνεταίρους μας ένα πραγματικό κόσμημα για την αθηναϊκή ριβιέραˈ ένα διεθνή πόλο έλξης ο οποίος θα αναβαθμίσει και θα ωφελήσει πολλαπλά την ευρύτερη περιοχή της Γλυφάδας, θα δημιουργήσει περί τις 1.000 νέες θέσεις εργασίας και θα συμβάλει στην εδραίωση της Αθήνας ως all- year round τουριστικού προορισμού». ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

