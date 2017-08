Αύγουστος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σπηλαίου Γρεβενών, λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, την 15η Αυγούστου 2017, εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Πλήθος φιλέορτων πιστών και ευλαβών προσκυνητών κατέκλυσαν το καθολικό της Ιεράς Μονής για να τιμήσουν και να προσευχηθούν στην Μητέρα όλων μας την Παναγία.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ακολούθησε κέρασμα σε καφενείο του χωριού.



















