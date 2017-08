Αύγουστος 16th, 2017 by Σταματίνα

Η αφγανική αστυνομία ανακάλυψε ομαδικούς τάφους που περιείχαν τις σορούς τουλάχιστον 36 θυμάτων πρόσφατης επίθεσης μαχητών σε ένα χωριό, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.



«Ένας τάφος στη βόρεια επαρχία Σαρ-ε Πουλ περιείχε 28 σορούς και ένας δεύτερος οκτώ», δήλωσε ο εκπρόσωπος της επαρχιακής κυβέρνησης Ζαμπιχουλάχ Αμάνι. «Τα περισσότερα θύματα είχαν αποκεφαλιστεί», είπε, σημειώνοντας ότι όλοι ήταν άνδρες εκτός από τρία αγόρια ηλικίας από οκτώ έως 15 ετών. Ένας τρίτος ομαδικός τάφος εντοπίστηκε, αλλά βρισκόταν σε μια περιοχή που τελεί υπό τον έλεγχο των Ταλιμπάν και οι δυνάμεις ασφαλείας ερευνούν για τον εντοπισμό και άλλων τάφων που πιθανόν να βρίσκονται στην περιοχή, πρόσθεσε ο Αμάνι. Σήμερα πραγματοποιήθηκε η κηδεία πολλών θυμάτων από την επιδρομή αυτή. Τουλάχιστον 62 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση που πραγματοποιήθηκε στο χωριό Μιρζά Ολάνγκ την περασμένη εβδομάδα, και ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί, σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη της Σαρ-ε Πουλ. Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Αφγανιστάν ανέφερε πως τα προκαταρκτικά στοιχεία της έρευνας δείχνουν πως μαχητές των Ταλιμπάν και του Ισλαμικού Κράτους, που κανονικά είναι αντίπαλοι, ενήργησαν από κοινού.

Οι Ταλιμπάν το διέψευσαν, λέγοντας πως πραγματοποίησαν μόνοι τους την επίθεση και δεν σκότωσαν αμάχους. Το Ισλαμικό Κράτος εξέδωσε ανακοίνωση τη Δευτέρα στην οποία υποστηρίζει ότι ηγήθηκε της επίθεσης και σκότωσε 54 σιίτες μουσουλμάνους, μια μειονότητα στο Αφγανιστάν η οποία στοχοθετείται συχνά από το Ισλαμικό Κράτος.



Χωρικοί που διέφυγαν από τη Μιρζά Ολάνγκ δήλωσαν στους δημοσιογράφους πως είδαν τόσο μαχητές που έφεραν τη λευκή σημαία των Ταλιμπάν όσο και μαχητές με τη μαύρη σημαία του Ισλαμικού Κράτους. Σε μια περιοχή όπου οι μαχητές μεταπηδούν συχνά από τη μία στην άλλη οργάνωση, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με βεβαιότητα σε ποια οργάνωση ανήκει ένας μαχητής. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

