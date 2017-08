Αύγουστος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μια απίστευτη τραγωδία εκτυλίχθηκε χθες το βράδυ στο Ρέθυμνο με ένα ζευγάρι 35αρηδων να χάνει τη ζωή του στη θάλασσα, καθώς προσπαθούσε να σώσει τα δυο μικρά παιδιά του που κινδύνευαν. Το ζευγάρι από το Ηράκλειο, μαζί με τα τέσσερα παιδιά του είχαν κατασκηνώσει στην παραλία Γεροποτάμου στο Ρέθυμνο. Χθες το βράδυ, γύρω στις 9, αντιλήφθηκαν ότι δυο από τα παιδιά τους, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι κινδύνευαν και φώναζαν βοήθεια μέσα στη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Τα παδιιά πάλευαν με τα κύματα και δεν μπορούσαν να βγουν στην ακτή. Το ζευγάρι μπήκε στη θάλασσα, αλλά με δυσκολία κρατήθηκαν και οι δύο στην επιφάνεια. Εντωμεταξύ, ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας που βρίσκεται στην παραλία κατάφερε να βγάλει το αγοράκι στην ακτή, ενώ λουόμενοι βοήθησαν το μικρό κοριτσάκι. Οι δυο γονείς, όμως, δεν τα κατάφεραν. Ανδρες του λιμενικού που έφτασαν στην παραλία ζήτησαν έως και τη συνδρομή ενός πλοίου που περνούσε από την περιοχή, προερχόμενο από τη Σαντορίνη στις 10 παρά το βράδυ. Οι δύο γονείς ανασύρθηκαν τελικά από τη θάλασσα μετά από ώρα χωρίς τις αισθήσεις τους, και παρά τις πρώτες βοήθειες δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά τους. Το ανδρόγυνο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ οι γιατροί προσπάθησαν για αρκετή ώρα να ανανήψουν τον άνδρα, καθώς ήταν ο μόνος που έδειχνε σημάδια ζωής, αλλά τελικά αυτός υπέκυψε. Οι δύο γονείς που χάθηκαν Οι δύο νέοι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους είναι ο 35χρονος Βενιζέλος Στρατάκης από τη Ροδιά και η 35χρονη Κατερίνα Καναβάκη από τις Αρχάνες. Σοκαρισμένα τα παιδιά τους, ηλικίας από 7 μέχρι και 14 ετών, δεν μπορούν να πιστέψουν ότι οι γονείς τους από τη μια στιγμή στην άλλη χάθηκαν μπροστά στα μάτια τους. Η νέα τραγωδία που εκτυλίχθηκε σε παραλία της Κρήτης έχει συγκλονίσει ολόκληρο το νησί και έχει βυθίσει στη θλίψη τις οικογένειές τους. iefimerida

