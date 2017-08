Αύγουστος 16th, 2017 by Σταματίνα

Το ανανεωμένο Compass της Jeep θα βρίσκεται στις εκθέσεις των Ελλήνων αντιπροσώπων από τις 21 Αυγούστου. Το νέο αμερικάνικο μοντέλο ενσωματώνει όλα τα χαρακτηριστικά της Jeep, της εταιρίας που εφηύρε τα εκτός δρόμου οχήματα, προσφέροντας στον οδηγό του αίσθηση ελευθερίας και ποιοτική μετακίνηση.



Ο οδηγός αντλεί πληροφόρηση από έναν εντυπωσιακό πίνακα οργάνων, που ενσωματώνει έγχρωμη οθόνη LED, διάστασης έως 7 ιντσών, ενώ στο κέντρο της τραπεζοειδούς κονσόλας, φιλοξενείται η έως και 8,4 ιντσών οθόνη αφής του συστήματος infotainment U Connect, συμβατού με Apple CarPlay και Android Auto. Το νέο Compass διατίθεται σε εκδόσεις Sport, Longtitude, Limited και Trailhawk με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου από 1,4 μέχρι και 2,0 λίτρα. Επιπλέον, προσφέρει δύο συστήματα τετρακίνησης, Jeep Active Drive και Jeep Active Drive Low, τα οποία εκτός από τα driving modes λειτουργίας για κάθε έδαφος, αποσυμπλέκουν ακαριαία τον πίσω άξονα όταν το 4Χ4 δεν είναι απαραίτητο, επιτυγχάνοντας οικονομία αλλά και ευελιξία. Όλα τα παραπάνω, «θωρακίζονται» από την εξασφάλιση που προσφέρουν, ο κλωβός ασφαλείας από ατσάλι υψηλής αντοχής και περισσότερα από 70 συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας.



Τέλος, το Compass μπορεί να αποκτηθεί με ένα από τα πολλά προγράμματα χρηματοδότησης της Jeep με κορυφαία επιλογή το άτοκο πρόγραμμα 50-50. Περισσότερα στις εκθέσεις από τις 21 Αυγούστου! newsbeast loading…

