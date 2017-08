Αύγουστος 16th, 2017 by Σταματίνα

Το κάλιο είναι πολύ σημαντικό για τη δύναμη των μυών, τη λειτουργία των νεύρων και την υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος. Βρίσκεται σε τροφές όπως οι μπανάνες, τα φασόλια, το πεπόνι και το αβοκάντο.



Ακόμη και αν κάποιος λαμβάνει καθημερινά την απαραίτητη ποσότητα καλίου μέσω της διατροφής (4.700 mg), είναι πιθανό να παρουσιάζει ανεπάρκεια. Αυτό οφείλεται στην υπερβολική πρόσληψη νατρίου (αλατιού) που προκαλεί την αποβολή καλίου από τον οργανισμό. Τα σημάδια της έλλειψης καλίου μπορεί να περάσουν απαρατήρητα, γι’ αυτό αν διαπιστώσετε κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα, συμβουλευτείτε γιατρό. Δείτε τέσσερα από αυτά… Μόνιμη κούραση Κάθε κύτταρο του σώματος χρειάζεται την απαραίτητη ποσότητα καλίου για να λειτουργήσει σωστά. Όταν τα επίπεδα καλίου είναι χαμηλά, ο οργανισμός είναι εξασθενημένος. Εάν κοιμάστε καλά και δεν έχει αλλάξει κάτι στην καθημερινότητά σας, αλλά νιώθετε εξάντληση, ελέγξτε τα επίπεδα καλίου στον οργανισμό σας. Υπέρταση Το κάλιο βοηθά στη χαλάρωση των αιμοφόρων αγγείων και η έλλειψή του μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη υπέρτασης. Συχνές κράμπες Το κάλιο παίζει σημαντικό ρόλο στη συστολή των μυών. Όταν τα επίπεδά του είναι χαμηλά, είναι πιθανό να νιώθετε πόνους και να εκδηλώνετε συχνά κράμπες.



Τάση λιποθυμίας / ζάλη Η σοβαρή έλλειψη καλίου μπορεί να επιβραδύνει τους κτύπους της καρδιάς σας και να νομίζετε ότι «σβήνετε». Δεν πρόκειται για συνηθισμένη κατάσταση, αλλά αν σας συμβαίνει πρέπει να δείτε γιατρό.

