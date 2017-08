Αύγουστος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Γρεβενών προσκαλεί τους πολίτες του Νομού Γρεβενών να τιμήσουν με την παρουσία τους την ετήσια Επιμνημόσυνη Δέηση στο όρος ΑΝΝΙΤΣΑ όπου το Μνημείο Πεσόντων στα μέτωπα του Ελληνοϊταλικού πολέμου 1940-41 Αξ/κων και Οπλιτών περιοχής Γρεβενών.

Η Επιμνημόσυνη Δέηση θα πραγματοποιηθεί στο Μνημείο του όρους Αννίτσας Γρεβενών, ημέρα Κυριακή, 20-Αυγούστου-2017 και ώρα 11:15. ΜΕ ΤΙΜΗ

ΤΟ Δ.Σ.

