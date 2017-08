Αύγουστος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην Αβδέλλα Γρεβενών, λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, την Κυριακή 13 Αυγούστου 2017, ημέρα Αποδόσεως της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού.

Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος, τίμησε για την προσφορά του στην Εκκλησία, τον ψάλτη του Ιερού Ναού ο οποίος διακονεί αφιλοκερδώς από την θέση του ψάλτη όλους τους ναούς της Αβδέλλας εδώ και σαράντα χρόνια.

Μετά τη Θεία Λειτουργία ακολούθησε κέρασμα καφέ σε μαγαζί του χωριού.























