Αύγουστος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στο αναλυτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει η 14η Πανελλήνια Γιορτή Μανιταριού που θα πραγματοποιηθεί στα Γρεβενά 18 με 20 Αυγούστου στο Πάρκο των Μανιταριών, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος των Μανιταρόφιλων Ελλάδας Γιώργος Κωνσταντινίδης, που μίλησε την Τετάρτη (16-8) στον Star-fm.

Ακούστε τι περιλαμβάνει: http://www.star-fm.gr/wp-content/uploads/2017/08/star-fm-933-16-8-17-Γ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ-ΜΑΝΙΤΑΡΟΓΙΟΡΤΗ-2017-low.mp3 Αρχείο mp3

This entry was posted on Τετάρτη, Αύγουστος 16th, 2017 at 12:17 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.