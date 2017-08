Αύγουστος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Και έναν τραυματία



Ενας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που συνέβη πριν λίγο στον νέο δρόμο Μαυραναίων – Εγνατία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star-fm.gr, ένα ΙΧ αυτοκίνητο τύπου κλούβα, στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες, περίπου 56 χρονών, και κινούνταν κατά πάσα πιθανότητα προς την Εγνατία, στο 2ο χιλιόμετρο, παρέκκλινε της πορείας του και ανετράπη με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός εκ των δύο και τον τραυματισμό του άλλου. Η Πυροσβεστική υπηρεσία που βρέθηκε αμέσως στο συμβάν, κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να απεγκλωβίσει τον τραυματία και να μεταφερθεί αυτός στην συνέχεια, με την βοήθεια του ΕΚΑΒ, στο Νοσοκομείο Γρεβενών.

Ερευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, πραγματοποιεί το τμήμα Τροχαίας της Αστυνομίας Γρεβενών.

