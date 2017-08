Αύγουστος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Aποστάσεις από την επίσημη κυβερνητική γραμμή και τις επίσημες δηλώσεις ανώτατων κυβερνητικών στελεχών με τις οποίες μιλούν για οργανωμένο σχέδιο εμπρησμών σε ολόκληρη τη χώρα πήρε χθες η Πυροσβεστική. Η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, Σταυρούλα Μαλλίρη, μιλώντας στην ΕΡΤ, και κληθείσα να σχολιάσει τις σχετικές διαρροές περί εμπρησμών, ουσιαστικά άδειασε την κυβέρνηση και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σημειώνοντας τα εξής: «Όχι δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο. Τα αίτια διερευνώνται και θα έχουμε τα αποτελέσματα από τους υπαλλήλους στο τέλος των πυρκαγιών». Αξίζει να σημειωθεί ότι το απόγευμα της Κυριακής το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με διαρροές προς το ΑΠΕ – ΜΠΕ μιλούσε για «σχέδιο εμπρησμών» ενώ και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής από τη Ζάκυνθο όπου περιόδευσε όχι μόνο υιοθέτησε την συγκεκριμένη άποψη για τους εμπρησμούς αλλά μίλησε και για τα κίνητρα των εμπρηστών τα οποία όπως είπε… «στοχεύουν στη δημιουργία μιας κοινωνικά έκρυθμης κατάσταση στη χώρα».

Μάλιστα, ο κ. Τόσκας επανέλαβε τα περί εμπρησμού χθες, μετά τη σύσκεψη του Συντονιστικού στο Χαλάνδρι, στην οποία έδωσε το παρόν και ο Πάνος Σκουρλέτης. «Είχαμε να αντιμετωπίσουμε 91 πυρκαγιές χθες και 31 σήμερα. Η αντιμετώπιση τους δεν γίνεται με ευχές και εύκολα λόγια. Προβληματιζόμαστε και για τους εμπρησμούς που ήταν οι 19 πυρκαγιές στη Ζάκυνθο και ίσως σε άλλα μέρη, ενώ τέτοιες προσπάθειες είχαμε και στο άλσος Βεΐκου και στην Καισαριανή τις περασμένες μέρες. Δεν θέλουμε να μπούμε στον κύκλο της υστερίας και των εμπρηστικών δηλώσεων που χρησιμοποιούν άλλα κόμματα. Είναι η ώρα της πράξης και αντιμετώπισης της φυσικής καταστροφής. Δεν σκεφτόμαστε οικονομικό κόστος στην προσπάθεια μας αυτή. Παίρνουμε κατευθύνσεις από τον πρωθυπουργό και έχουμε μια συνολική προσπάθεια με συντονισμό πολλών πλευρών», είπε χαρακτηριστικά χθες ο κ. Τόσκας. iefimerida

