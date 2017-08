Αύγουστος 16th, 2017 by Σταματίνα

Η Τουρκία ζήτησε από τη Γερμανία να εκδώσει έναν λέκτορα θεολογίας που φέρεται να διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στο περσινό αποτυχημένο πραξικόπημα, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.



Η Τουρκία έστειλε διπλωματική νότα με την οποία ζητά την έκδοση του Αντίλ Οκσούζ, ο οποίος σύμφωνα με την κυβέρνηση ήταν ο «ιμάμης» των μελών της Πολεμικής Αεροπορίας που βομβάρδισαν πέρυσι το κοινοβούλιο στην προσπάθεια να αντρέψουν την κυβέρνηση. Οι αρχές υποστηρίζουν πως ο Οκσούζ συνελήφθη κοντά σε αεροπορική βάση της Άγκυρας μετά την απόπειρα πραξικοπήματος, αλλά αφέθηκε ελεύθερος δύο ημέρες αργότερα από έναν δικαστή και διαφεύγει από τότε. Τουρκικά μμε ανέφεραν πως εντοπίστηκε στη Φρανκφούρτη και στην Ουλμ και έλαβε προσωρινή άδεια παραμονής στο γερμανικό κρατίδιο της Βάδης-Βιρτεμβέργης.

«Στείλαμε διπλωματική νότα στη Γερμανία μετά τις πληροφορίες για την παρουσία στη Γερμανία του υπόπτου της FETO Αντίλ Οκσούζ, ο οποίος διαφεύγει», δήλωσε ο Τσαβούσγλου σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber. FETO είναι ο όρος που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για τους υποστηρικτές του ιερωμένου Φετουλάχ Γκιουλέν, τον οποίο οι αρχές κατηγορούν ότι βρίσκεται πίσω από το αποτυχημένο πραξικόπημα. Πλάνα από βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα μετά την απόπειρα πραξικοπήματος δείχνουν τον Οκσούζ και τον επιχειρηματία Κεμάλ Μπατμάζ, που φέρεται επίσης να διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην απόπειρα πραξικοπήματος, να φθάνουν στο κύριο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης δύο ημέρες πριν από το πραξικόπημα.



Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο άνδρες επέστρεφαν από μία επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου φέρεται να συνάντησαν τον Γκιουλέν.

Ο κληρικός ο οποίος αρνείται ότι είχε αναμιχθεί στην απόπειρα πραξικοπήματος και το έχει καταδικάσει, ζει αυτοεξόριστος στην Πενσιλβάνια από το 1999. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

