Αύγουστος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Το Σάββατο 19 Αυγούστου 2017 και ώρα 13:00 θα διεξαχθεί η γενική συνέλευση του συλλόγου στο Μουσείο Μανιταριών στη Λάβδα Γρεβενών . ΘΕΜΑΤΑ: 1) Απολογισμός διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2016-2017

α) Διοικητικός απολογισμός

β) Οικονομικός απολογισμός

2) Εκλογές για ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου 3) Προτάσεις μελών

Σε περίπτωση μη απαρτίας η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο και ώρα στις 26 Αυγούστου 2017. Ο γραμματέας Ο πρόεδρος Παπαστεργίου Νικόλαος Μπόλης Δημήτριος

