Αύγουστος 16th, 2017 by Σταματίνα

Από την Τετάρτη 30 Αυγούστου θα αρχίσει η καταβολή των συντάξεων Σεπτεμβρίου. Η καταβολή των συντάξεων θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα: Οι συντάξεις του Δημοσίου, θα καταβληθούν στις 30 Αυγούστου ημέρα Τετάρτη.



Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 30 Αυγούστου ημέρα Τετάρτη. Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την 1η Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή. Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την 1η Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή. Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις 30 Αυγούστου ημέρα Τετάρτη. Το ΕΤΕΑ θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις στις 04 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα.



Τα υπόλοιπα Ταμεία του Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις 30 Αυγούστου ημέρα Τετάρτη. iefimerida loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Αύγουστος 16th, 2017 at 18:45 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.