Αυτή είναι η ιδανικότερη εποχή του χρόνου για να απολαύσει κανείς δροσιστικά κοκτέιλ και άλλα αλκοολούχα ποτά. Μαγαζιά με θέα τη θάλασσα, ταράτσες και αυλές γεμίζουν με εκατοντάδες θαμώνες που περνούν το χρόνου τους ευχάριστα και δεν σταματούν να φωτογραφίζουν τα ευφάνταστα ποτήρια στα οποία οι bartenders σερβίρουν τις δημιουργίες τους και κάνουν ακόμα πιο ενδιαφέρουσες τις στιγμές τους.



Γνωρίζατε όμως, ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο είδος ποτηριού ή καλύτερα κούπας το οποίο ελοχεύει κινδύνους για την υγεία σας; Αναφερόμαστε στις χάλκινες κούπες, που πολύ συχνά θα έχετε δει σε κάποια μαγαζιά. Οι ειδικοί λοιπόν προειδοποιούν, ότι αυτό το σκεύος μπορεί να προκαλέσει τροφική δηλητηρίαση στον καταναλωτή. Πιο συγκεκριμένα, το τμήμα αλκοολούχων ποτών της Iowa (Αϊόβα) εξηγεί ότι ο χαλκός και τα κράματα χαλκού μπορούν να είναι δηλητηριώδη και προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των καταναλωτών το κράτος έχει προσαρμόσει τον «Κώδικα Ηθικής Τροφίμων» της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων, σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύεται η άμεση επαφή του χαλκού με τρόφιμα που έχουν pH κάτω από 6,0. Αυτό είναι ένα μάλλον κακό νέο για όσους αγαπούν το Moscow Mule, το οποίο σερβίρεται σε τέτοια κούπα, μιας και το κοκτέιλ αυτό αποτελείται από βότκα, ginger beer και χυμό λάιμ και ο μέσος όρος του pH του είναι κάτω από το 6,0. Παρόλα αυτά, οι κούπες χαλκού που το εσωτερικό τους δεν έχει επένδυση χαλκού, άλλα κάποιο άλλο υλικό όπως το νικέλιο ή ο ανοξείδωτος χάλυβας, κρίθηκαν ασφαλείς στη χρήση και είναι ευρέως διαθέσιμες. Οπως εξηγούν οι ειδικοί, οι υψηλές συγκεντρώσεις χαλκού είναι δηλητηριώδεις και έχουν προκαλέσει τροφικές ασθένειες. «Οταν οι επιφάνειες χαλκού και κράματος χαλκού έρχονται σε επαφή με όξινα τρόφιμα, ο χαλκός μπορεί να εκχυλιστεί στο φαγητό» λένε.



Οσο για τα συμπτώματα από τη δηλητηρίαση που προκαλεί ο χαλκός; Σε αυτά περιλαμβάνονται σύμφωνα με το NHS ο εμετός, ο πόνος στο στομάχι, η σύγχυση, η υπνηλία και η λιποθυμία. Η τοξικότητα του χαλκού αναφέρεται και ως «υπερκαπνιμία» ή ως «χαλκοειδής» και η τροφική δηλητηρίαση από το μέταλλο αυτό μπορεί να προκληθεί από την κατανάλωση όξινων τροφών, οι οποίες έχουν μαγειρευτεί σε χάλκινα σκεύη που δεν είναι επιχρισμένα. bovary loading…

