Αύγουστος 15th, 2017

Μπορεί οι περισσότεροι να επιλέγουν τον Αύγουστο για τις διακοπές τους, όμως υπάρχουν και μερικοί που παραδοσιακά ψηφίζουν Αθήνα αυτές τις μέρες.



Αν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε για να περάσετε τέλεια. Αν όμως είστε από τους αυτούς που θεωρούν τους εαυτούς τους «άτυχους» επειδή ξέμειναν στο κλεινόν άστυ, ήρθε η ώρα να εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία και να δείτε την πόλη σας με άλλο μάτι.

Ένας διάσημος ταξιδιωτικός συγγραφέας, αφού γύρισε χώρες και χωριά, αποφάσισε να περάσει μια εβδομάδα στην δική του πόλη ως τουρίστας. Πήγε λοιπόν σε μουσεία που δεν είχε επισκεφτεί, ανακάλυψε περιοχές όπου δε είχε πατήσει ποτέ το πόδι του, έφαγε σε εστιατόρια που δεν γνώριζε και περιπλανήθηκε με τις ώρες σε στενά και δρομάκια άγνωστα γι΄ αυτόν μέχρι τότε. Το αποτέλεσμα ήταν να ανακαλύψει μια άλλη, δεύτερη πόλη, που υπήρχε εκεί δίπλα στο σπίτι του, αλλά εκείνος δεν είχε προλάβει ποτέ να δει. Μπορείτε απλώς να ακολουθήσετε το παράδειγμά του – θα εντυπωσιαστείτε. Τι αλλάζει τον Αύγουστο; 1. Μπορείτε να μετακινείστε σε χρόνο ρεκόρ οπουδήποτε θέλετε. Ας πούμε, μια διαδρομή από τον Πειραιά στην Κηφισιά οδικώς δεν θα σας πάρει πάνω από είκοσι λεπτά. Τα μεταφορικά μέσα λειτουργούν άριστα, αν και με λιγότερα δρομολόγια τις μέρες του Δεκαπενταύγουστου, όμως επειδή οι δρόμοι είναι άδειοι κυριολεκτικά, θα φτάσετε στον προορισμό σας πριν πείτε «κύμινο». Για όσους μάλιστα έχουν αυτοκίνητο η περίοδος αυτή είναι ο παράδεισος, μιας και υπάρχουν άπειρες θέσεις για πάρκινγκ ακόμα και στα πιο κεντρικά σημεία. Οπότε αδράξτε την ευκαιρία και εξερευνήστε σημεία που σε άλλες περιόδους σας δυσκολεύουν. 2. Κάποιες από τις θάλασσες της Αττικής είναι υπέροχες και ειδικά αυτές τις μέρες μπορείτε να τις απολαύσετε σχεδόν μόνοι σας. Οι ενοχλητικοί τύποι με τις ρακέτες έχουν ήδη αράξει σε κάποιο trend νησί, οι θορυβώδες παρέες είναι στα κάμπινγκ, οπότε θα έχετε την παραλία δική σας. Μέχρι ασκήσεις διαλογισμού θα μπορείτε να κάνετε από την ησυχία!

3. Όπου κι αν βγείτε για ποτό ή φαγητό, θα βρείτε πολύ εύκολα να καθίσετε και θα εξυπηρετηθείτε αμέσως. Δεν υπάρχει περίπτωση να περιμένετε με τις ώρες για να ξετρυπώσετε ένα σκαλάκι και να απολαύσετε το μοχίτο σας. Τον Αύγουστο η πόλη ανήκει σε όσους την αγαπούν.

4. Αν κινηθείτε στα γνωστά σας στέκια, σίγουρα θα βρείτε παρέα, γιατί όλο και κάποιος γνωστός θα έχει ξεμείνει στην πόλη. Έτσι λοιπόν μπορείτε να τον πλησιάσετε και τον γνωρίσετε καλύτερα- μπορεί να αποκτήσετε έναν καινούργιο φίλο. Επιπλέον οι Αθηναίοι που μένουν στην πόλη τον Αύγουστο έχουν μια διάθεση κοινωνικοποίησης, οπότε εύκολα μπορείτε να πιάσετε κουβέντα με τη διπλανή σας παρέα. Το σίγουρο πάντως είναι πως δεν πρόκειται να νιώσετε μοναξιά. 5. Αν έχετε κάνει ήδη τις διακοπές σας από τον Ιούλιο, τότε είστε ξεκούραστοι οπότε μπορείτε να ζήσετε την πόλη σας σε ξέφρενους ρυθμούς, πράγμα δύσκολο το χειμώνα. Αν πάλι έχετε φυλάξει την άδειά σας για τον Σεπτέμβριο, τότε είστε τυχεροί: όταν οι άλλοι γυρίζουν, εσείς θα φεύγετε και στην επιστροφή θα μονοπωλείτε το ενδιαφέρον. Χώρια που θα έχετε γλιτώσει και όλη την ταλαιπωρία των ημερών, ενώ θα εξοικονομήσετε και χρήματα για ένα ταξιδάκι αστραπή μέσα στον χειμώνα, καθώς οι τιμές σε καταλύματα και εισιτήρια είναι αισθητά πιο χαμηλές το φθινόπωρο. 6. Αν είστε ακόμα πολύ νέοι και ζείτε με τους γονείς σας, είστε από τους υπερτυχερούς. Σίγουρα οι δικοί σας θα έχουν φύγει, οπότε έχετε το σπίτι σας δικό σας να κάνετε πάρτι, να ακούτε δυνατά τη μουσική που σας αρέσει, να σηκώνεστε ό,τι ώρα θέλετε και γενικά να κάνετε αυτό που θέλετε εσείς και μόνο.

7. Όσο κι αν σας φαίνεται περίεργο, αυτή είναι η καλύτερη εποχή να πάτε για ψώνια (όχι φυσικά τις μέρες που τα καταστήματα αργούν). Θα βρείτε εξαιρετικές προσφορές, θα έχετε όλο το μαγαζί δικό σας, χωρίς κανείς να σας σπρώχνει και συνήθως οι ιδιοκτήτες αυτές τις μέρες είναι πολύ πρόθυμοι να σας κάνουν και μια επιπλέον έκπτωση. 8. Θα έχετε πολύ χώρο και άπλα. Σκεφτείτε τους φίλους σας που βρίσκονται σε κάποιο νησί σας στριμωγμένοι με τις ώρες σε κάποιο στενοσόκακο για να κάνουν μια απόσταση πέντε λεπτών και παρηγορηθείτε. Είναι γνωστό ότι τα ελληνικά νησιά τον Αύγουστο θυμίζουν κάτι από την Οxford street παραμονές Χριστουγέννων. Εσείς όμως μπορείτε να θέλετε να κάνετε ακόμα και γιόγκα στην πλατεία Συντάγματος.



9. Θα χαλαρώσετε απίστευτα και θα ακούσετε μέχρι και πουλιά να κελαηδούν. Ναι, υπάρχουν και πουλιά και τζιτζίκια στην Αθήνα, απλώς τις υπόλοιπες μέρες το τραγούδι τους το καλύπτει η βοή της πόλης. Επίσης θα γλιτώσετε από τους καβγάδες των γειτόνων σας, τα άνευ λόγου κορναρίσματα τις ώρες κοινής ησυχίας και γενικά θα νομίζετε πως βρίσκεται σε κάποιο άσραμ των Ινδιών. 10. Αν πάλι δεν έχετε άδεια και πρέπει να πηγαίνετε στο γραφείο, θα διαπιστώσετε ότι μπορείτε να δουλέψετε ανενόχλητοι. Κανείς δεν θα είναι άλλωστε εκεί για να σας αγχώσει. Και μεταξύ μας, ποιος θα σας κατηγορήσει επειδή λουφάρετε λιγάκι Αυγουστιάτικα; bovary loading…

