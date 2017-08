Αύγουστος 15th, 2017 by Σταματίνα

Πριν ανοίξετε το επόμενο κουτί αντιβίωσης, στραφείτε αρχικά στο φαρμακείο της φύσης.



Με αντιβακτηριακές, αντιμυκητιασικές και αντιικές ιδιότητες τα φυσικά υποκατάστατα προστατεύουν το σώμα σας από τα επιβλαβή βακτήρια και μπορείτε να τα βρείτε στην κουζίνα σας. Σκόρδο Αποτελεί ισχυρό φυσικό αντιβιοτικό καθώς καταπολεμά αποτελεσματικά βακτήρια όπως ο σταφυλόκοκκος και ο στρεπτόκοκκος. Παράλληλα, περιέχει πολλά αντιοξειδωτικά που σκοτώνουν τα βακτήρια, εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες στο αίμα προστατεύοντας το ανοσοποιητικό σύστημα και ισχυροποιώντας το. Μέλι Με μοναδικές θεραπευτικές ιδιότητες, έχει αντιβακτηριακές, αντιικές, αντιμυκητιασικές, αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές και αντισηπτικές ιδιότητες βελτιώνοντας την υγεία σας. Κανέλα Η κανέλα έχει ισχυρές θεραπευτικές ιδιότητες καθώς περιέχει ουσίες που είναι ικανές να σταματήσουν την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό βακτηρίων και μυκήτων στο σώμα. Τζίντζερ Πέρα από τη χρήση του για την θεραπεία του κρυολογήματος και της γρίπης, το τζίντζερ έχει και διουρητικές ιδιότητες.



Συνιστάται για την πρόληψη της ναυτίας και του εμέτου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Παράλληλα, χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της δυσπεψίας, τη μείωση του πόνου που προκαλείται από την οστεοαρθρίτιδα, ακόμη και για την πρόληψη του καρκίνου. Ευκάλυπτος Θεωρείται φυσικό αντισηπτικό που σκοτώνει τους μύκητες, τα βακτήρια και τους ιούς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα τοπικό αντιβιοτικό, καθώς όταν απλώνεται στο δέρμα σκοτώνει τα βακτήρια. Όταν καταναλώνεται σαν τσάι βοηθά στην καταπολέμηση των λοιμώξεων και όλων των ειδών βήχα.

