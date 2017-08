Αύγουστος 15th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Την Δευτέρα (14-08-2017) το απόγευμα σε περιοχή της Φλώρινας, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Κλεινών Φλώρινας και της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Φλώρινας, συνέλαβαν έναν 50χρονο, για καλλιέργεια -18- δενδρυλλίων κάνναβης και κατοχή ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο συντονισμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, οι προαναφερόμενοι αστυνομικοί κατέλαβαν σε δασική περιοχή της Φλώρινας τον 50χρονο να προσεγγίζει προς φροντίδα φυτεία, δέκα οκτώ (18) δενδρυλλίων κάνναβης ύψους έως 3 μέτρα, τα οποία καλλιεργούσε.

Ανωτέρω δενδρύλλια αφού εκριζώθηκαν κατασχέθηκαν, ενώ ακολούθως σε νομότυπη έρευνα που έγινε στην οικία και σε αγρόκτημα του σε περιοχή της Φλώρινας, βρέθηκαν -17,9- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και -1- κορυφή δενδρυλλίου κάνναβης τα οποία επίσης και κατασχέθηκαν. Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Κλεινών, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.

