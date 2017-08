Αύγουστος 15th, 2017 by Σταματίνα

To νέο Μodel 3 αντιπροσωπεύει το επόμενο μεγάλο βήμα της Tesla, σε ένα πιο ευρύ κοινό. Αυτό δεν σημαίνει ότι στερείται τεχνολογιών και των πρωτοποριακών ιδεών που χαρακτηρίζουν και τα υπόλοιπα μοντέλα της γκάμας της εταιρείας.



Μία από αυτές τις έξυπνες ιδέες είναι η απουσία κλειδιού. Η Tesla αφήνει πίσω όλα όσα ξέραμε μέχρι σήμερα (τα κλειδιά ή τα κουμπιά στο ταμπλό) και υιοθετεί την τεχνολογία των κινητών τηλεφώνων. Έτσι ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να ανοίγει και να εκκινεί το Model 3 μέσω μιας εφαρμογής (app) και με την χρήση bluetooth.



Και αν τυχόν μείνει από μπαταρία στο smartphone δεν θα ξεμείνει στη μέση του πουθενά, αρκεί να έχει στο πορτοφόλι του την κάρτα NFC που θα του έχει δώσει η Tesla. iefimerida loading…

